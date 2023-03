Deputatul Sabin Sărmaș, la Romanian Business&Investment Roundtable: „România are oportunitatea să sprijine dezvoltarea tehnologiei respectând regulile și valorile europene”

Realizările României în atragerea investițiilor strategice și în promovarea inovării pot reprezenta un model pentru țările din regiune. În cadrul Romanian Business&Investment Roundtable, eveniment organizat de publicația The Economist, deputatul liberal Sabin Sărmaș a apreciat rolul României în evoluția tehnologică.

Rolul României în evoluția tehnologică, analizat de deputatul clujean Sabin Sărmaș/Foto: Sabin Sărmaș Facebook.com

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina conduce lumea către o criză cu multiple fațete, în timp ce peisajul de securitate și energie în Europa este într-o continuă transformare.

Recent, în cadrul evenimentului coordonat de prestigioasa publicație The Economist, care a reunit lideri cu notorietate din domeniul public și privat, deputatul clujean Sabin Sărmaș (PNL), care a coordonat Autoritatea pentru Digitalizarea României, a semnalat rolul țării noastre în dezvoltarea tehnologică.

„Cred că este genul de evenimente pe care trebuie să le organizăm anual, astfel încât sub umbrela The Economist să putem reuni liderii din sectorul public și cel privat.

Este o modalitate prin care putem conduce România către o transformare digitală.

Dezvoltarea tehnologică, din perspectiva geopolitică, reprezintă una dintre temele discuției noastre.

Aș începe prin a spune că noi avem granițe chiar și în domeniul tehnologic, chiar dacă dispunem de internet, care a fost gândit și proiectat în afara oricăror granițe.

Din păcate, în ultimii ani urmărim proiectarea unor ziduri la nivelul statelor. Dacă ne gândim la China sau la „cortina digitală” a Rusiei, observăm că aceste țări încearcă să-și izoleze cetățenii de restul internetului fără granițe”, a declarat deputatul clujean Sabin Sărmaș în cadrul Romanian Business&Investment Roundtable.

Deputatul clujean Sabin Sărmaș: „România și țările din Europa centrală și de sud-est au oportunitatea să sprijine dezvoltarea tehnologiei”/Foto Sabin Sărmaș Facebook.com

Astfel, deputatul liberal s-a referit la modul în care diviziunea geopolitică influențează evoluția tehnologică, dar și la rolul Europei și al României în acest context.

„Tehnologia a fost transformată într-o armă, iar cenzura și controlul guvernelor pot împiedica inovația.

Consensul privind politicile globale în domeniul tehnologiei sunt puternic influențate de diferențele culturale, iar valorile care guvernează lumea digitală pot afecta valorile noastre fundamentale ca societate”, a explicat Sabin Sărmaș (PNL).

Europa este lider în ceea ce privește legislația pentru lumea digitală, prin intermediul unei abordări centrate pe om și care prioritizează valorile europene fundamentale. În acest context, România joacă un rol esențial.

„Pentru a fi un jucător în formularea politicilor în sectorul IT&C, avem nevoie de lideri instruiți și determinați, capabili în același timp să coopereze cu alte națiuni și să apere valorile naționale și europene.

România și țările din Europa centrală și de sud-est au oportunitatea să sprijine dezvoltarea tehnologiei respectând regulile și valorile europene”, a mai arătat deputatul liberal.

În cadrul Romanian Business&Investment Roundtable au mai participat Joan Hoey, director The Democracy Index (The Economist Group), Mario Bikarski (Analyst for Europe Economist Intelligence EIU), Manuel Duenas (Head of public sector, central and south eastern Europe EIB), Sabin Sărmaș (deputat PNL de Cluj în Parlamentul României și fost coordonator al Autorității pentru Digitalizarea României), Adrian Duță (Vice-president Euro-Atlantic Centre for Resilience) etc.

În actualul context geopolitic, România are un rol strategic de jucat în regiune, deoarece țara noastră joacă un rol esențial în securitatea și stabilitatea Europei de Sud-Est. Realizările recente ale României în atragerea investițiilor strategice și în promovarea inovării pot servi drept o narațiune pozitivă pentru alte țări din Europa Centrală și de Est.

