Cătălin, pompierul aflat în timpul liber, ajuns primul la accidentul din Poieni. „De ce plânge tati? Nu a reușit să îi salveze pe toți"

Două persoane au murit în urma accidentului petrecut joi pe DN1 E60. între localitățile Bologa și Poieni. Alte cinci persoane au fost rănite. Primul care a ajuns la locul tragediei a fost un pompier aflat în timpul liber.

foto ISU Cluj

Tragedia a avut loc, joi seara, în jurul orei 18, în comuna Poieni, din judeţul Cluj. Şoferul unui microbuz, un bărbat de 41 de ani, din judeţul Mureş, se îndrepta spre Oradea. Într-un moment de neatenţie şoferul a pierdut controlul volanului şi a intrat frontal într-un camion care venea din sens opus.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj (ISU) a postat pe rețelele de socializare firul evenimentelor care îl are în prim plan pe Cătălin Spătaru, pompier în Huedin aflat în spatele microbuzului care s-a izbit de camion. Cătălin era cu familia în mașină.

„Un OM care merită toată aprecierea noastră! Aseară (joi – n.r) se întorcea spre casă cu soția și cei 2 frățiori pe care îi crește de mici”, începe ISU povestea.

„Ai mei sunt mari și s-au mutat la casele lor. De când au plecat, mi s-a părut prea singură casa și în plus, când am aflat de situația grea a celor doi frați, nu am putut sta indiferent. Sunt ca ai noștri acum”, a mărturisit, emoționat, Cătălin pentru colegii lui pompieri.

ISU Cluj redă dialogul între Cătălin și restul salvatorilor veniți la accident.

Veneau de la Cluj-Napoca, din plimbare, și au trecut și prin Huedin, unde trebuie de fiecare dată să oprească și în fața Detașamentului „unde lucrează tati”, că altfel e tărăboi mare, apoi continuau drumul spre casă.

La un moment dat, în localitatea Poieni, chiar în fața mașinii lor, un microbuz cu călători s-a izbit de un camion.

A oprit imediat.

- Voi rămâneți aici, cu mama, până merg eu să îi ajut!

Cum a ieșit, a și sunat în dispecerat:

- Sunt adjutant Spătaru de la Detașamentul Huedin! Am ajuns în Poieni, la locul unui accident! Încep evaluarea victimelor!

- Cătălin, tu nu ai ieșit din tură dimineață? — l-a recunoscut colegul din dispecerat.

- Ba da, sunt cu familia. Rămâneți în telefon! Avem 6 victime în microbuz, dintre care 3 în stare gravă și 1 în camion!

- Rămâi cu ei! Încearcă să îi ții în viață, echipajele sunt pe drum!

Și-a făcut loc printre fiare, pentru că ușile erau blocate și a evaluat victimele.

- Unde vă doare?

- Picioarele! Vreau să ies! Scoate-ne de aici!

Între timp mai mulți oameni s-au adunat în jurul accidentului.

- Pot să ajut cu ceva?

- O trusă medicală! Cel de aici sângerează abundent!

În timp ce Cătălin îl pansa, 2 ambulanțe care se întorceau cu pacienți au oprit.

Cu ajutorul celor de la ambulanță, a reușit să ajungă și la victimele din spate.

În toată agitația, nu a simțit când salvatorii au ajuns lângă el. Erau chiar colegii lui, de la Huedin.

- Cătălin tu ești? Rămâi acolo și montează-i gulerul cervical!

- Ușile sunt blocate, iar ei au picioarele prinse! Nu pot să ajung la ultimul! E căzut jos, printre banchete și nu răspunde!

- Îi scoatem imediat!

În scurt timp, pompierii au reușit să îi extragă pe toți, dar pentru ultimul, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, nu s-a mai putut face nimic.

După ce s-a asigurat că celelalte victime sunt în siguranță, Cătălin s-a întors la ai săi.

- De ce plânge tati? — au întrebat-o copiii pe mama. I-a salvat pe oamenii aceia!

- Da, dar nu a reușit să îi salveze pe toți... Pentru pompieri este greu de suportat când sunt atât de aproape și totuși neputincioși.

„Felicitări, salvatorule! Datorită ție cinci oameni trăiesc!", este mesajul celor de la ISU Cluj.

