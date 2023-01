Temperaturi record pentru luna ianuarie! Vezi ce maxime s-au înregistrat în România

Luna ianuarie a acestui an a adus temperaturi record în țara noastră.

Harta temperaturilor de la ora 15:00 /FOTO: meteoromania.ro

Temperatura record pentru luna ianuarie a fost de +22,4 C, măsurată la Turnu Măgurele. Maxima a fost înregistrată la ora 14.30. A doua cea mai mare temperatură înregistrată a fost +21,7 C, la Bechet. Maximul înregistrat în Cluj-Napoca a fost de 11 grade celcius.

Cu aceste temperaturi, în sudul României a fost mai cald decât în sudul Spaniei și al Italiei. Doar în Grecia au putut fi întâlnite asemenea temperaturi. Valorile înregistrate miercuri sunt chiar și cu 15-17 grade mai ridicate decât temperaturile normale pentru mijloc de ianuarie.

Încă de la miezul nopții se anunța o zi călduroasă. Hărțile ANM arătau că la miezul nopții erau +15 C la Zimnicea și +13 C la Oravița și Turnu Măgurele. Extrem de cald era și în Transilvania: +12 C la Făgăraș și Blaj.

Toate acestea vin în aceeași zi în care în zona de munte a județului Cluj au fost emise un cod portocaliu și un cod roșu de viscol.

CITEȘTE ȘI: