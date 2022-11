Noi propuneri pentru circulația cu trotineta: cursuri de legislație rutieră, viteză de maxim 15 km/h și cască obligatorie. „E o harababură generală”

O asociație civică din Cluj-Napoca le solicită parlamentarilor să ia măsuri pentru reglementarea circulației trotinetelor electrice. Ei propun introducerea cursurilor de legislație rutieră, obligativitatea purtării căștii de protecție și reducerea vitezei de circulație la 15 km/h.

Noi propuneri pentru circulația cu trotineta. FOTO: Asociația Metro Urban

Asociația Metro Urban le solicită parlamentarilor să aducă o serie de modificări la legislația privind circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice, în scopul diminuării numărului crescut de accidente provocate de utilizatorii acestora. Ei cer implementarea următoarelor măsuri: curs de legislație rutieră obligatorie, viteza limitată la maxim 15 km/h și echipament de protecție obligatoriu: cască și asigurare obligatorie.

„Metro Urban susține că amendamentul depus de deputatul Andronache Gabriel - <> este curajos și relevant, însă considerăm că acesta trebuie acompaniat de: curs de legislație rutieră obligatorie, echipament de protecție obligatoriu – cască și asigurare obligatorie!” arată semnatarii acestui apel, Vladimir DAN, Alin DANCI, Mihai CURTEANU și Horia NASRA.

Totodată, inițiatorii scrisorii deschise le solicită parlamentarilor să ia în considerare posibilitatea ca, din punct de vedere legislativ, trotinetele electrice să fie asimilate parțial categoriei „moped” din Codul Rutier.

„Demersul nostru nu este pentru îngrădirea utilizării trotinetelor electrice, ci pentru reglementare. În urmă cu două săptămâni, am făcut o serie de propuneri pentru completarea regulamentului votat în consiliului local. Ulterior, în Parlamentul României s-au discutat amendamente pe modificarea legislației privind circulația trotinetelor electrice. Atunci, noi am considerat oportun să venim cu niște reguli suplimentare, după exemplul din Stockholm, unde s-a redus numărul de trotinete sau Paris. Noi nu dorim restricționarea circulației, dar considerăm că pentru conducătorii de trotinete, sunt necesare niște echipamente în caz că se accidentează, se rănesc, anume o cască. De asemenea, în trafic, orice mijloc de transport trebuie să lumineze, pentru a fi observat de participanții la trafic. La fel, considerăm de bun simț că este nevoie și de asigurare, la fel ca la alte mijloace de deplasare. Nu vedem nici de ce aste trotinete nu sunt înregistrate și care ar fi problema. Este un vehicul și se poate înregistra”, a declarat pentru monitorulcj.ro Horia Nasra, unul dintre semnatarii scrisorii.

Cursuri de legislație, cască de protecție și asigurare, obligatorii

Concret, propunem ca trotinetele electrice să fie asimilate legislativ mopedelor conform Ordonanței de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002, următoarele:

Articolul 14 - (1) Mopedele „scuterele”, se înregistrează de către consiliile locale, care ţin şi evidenţa acestora; Articolul 15 - (3) Autoritatea care înregistrează mopedele “scuterele” eliberează proprietarilor acestora, certificate şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte.

Articolul 36 - (2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor și persoanele transportate pe acestea au obligația să poarte casca de protecție omologată.

Articolul 70 - (3) Bicicletele și mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare.

Articolul 76 - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția celor cu tracțiune animala, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, conform legii.

Mopedele se conduc fără a fi nevoie de permis; totuşi, deţinătorii de mopede au obligaţia de a se informa cu privire la legislaţia rutieră în vigoare; şcolile de şoferi organizează cursuri de informare pentru proprietarii de mopede, eliberând şi adeverinţe de participare la aceste cursuri. Atenție! - pentru persoanele care nu deţin un permis de conducere valabil (orice categorie), aceste cursuri de legislaţie rutieră sunt obligatorii (articolul 160 - (2) din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier.

„Cei care nu au carnet, nu cunosc reguli de circulație, și atunci considerăm că un curs primar de legislație rutieră nu ar strica, pentru că, cel puțin în ultimul an, a crescut numărul de accidente în care au fost implicate trotinete elecrtrice. Această informație a fost comunicată oficial și de Inspectoratul General al Poliției Române în septembrie. Atunci, trebuie rezolvată cumva această problemă. Nu putem să lăsăm o anarhie totală a trotinetelor la Cluj, la Timișoara, la Iași, la Bucureși, când putem să organizăm corespunzător circulația, precum cea a mopedelor, de exemplu”, a mai spus Nasra.

Siguranța participanților la trafic, pe primul plan

În cele din urmă, Horia Nasra, unul dintre inițiatorii scrisorii a afirmat că „ete o harababură generală” care trebuie reglementată, astfel încât numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice să scadă.

„Nu ne interesează producătorii, să producă trotinetele, să le limiteze la 15 kilometri la oră, nu am niciun fel de problemă. Ne interesează participanții la trafic și siguranța oamenilor. Nu avem nicio problemă cu operatorii, sunt și cetățeni care pot să își achiziționeze o trotinetă. Noi am venit cu niște idei, nu obligăm pe cineva, până la urmă este o dezbatere publică. Noi considerăm că cei care nu au permis de conducere, pot să facă niște cursuri primare pentru a cunoaște legislația. Acele trotinete nu circulă nici prin aer, nu circulă nici pe apă, nu au voie să circule nici pe trotuare, așadar dacă circulă pe drum, participanții la trafic trebuie să cunoască codul rutier. Nu putem să face o excepție pentru trotinetiști. Un accident pe trotinetă, față de un accident făcut cu mașina, implică și lipsa unor dispozitive de protecție. În mașină ești mai protejat, există airbag-uri, ce gadget-uri protejeză astăzi un trotinetist care intră într-o dubă? Nu are cască, nu are vestă, nu are nimic. Este o harababură generală și trebuie reglementată, pentru că dacă nu reglementăm acum, numărul accidentelor o să devină tot mai mare”, a adăugat Nasra.

Metro Urban a lansat recent, în spațiul public, propuneri la nivel local prin care să prevină accidentele de trotinetă electrică, între care se numără și interzicerea folosirii acestora de către tineri cu vârste sub 18 ani.

„Legat de propunerile noastre anterioare vă spun, fără modestie, că am primit reacții pozitive, din păcate nu am observat nicio reacție din partea consilierilor locali, nu îi învinovățesc, sunt extrem de multe teme și nu este asta cea mai importantă temă a orașului, dar m-aș fi așteptat să primim feedback privind propunerile inițiale. Probabil că nu sunt obișnuiți cu existența unor ONG-uri pe urbanism și pe infrastructură”, a declarat Horia Nasra.

CITEȘTE ȘI: