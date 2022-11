FORTECH desemnat printre „Best Managed Companies” din România în 2022 (P)

Fortech obține certificarea „Best Managed Companies in Romania”, un program Deloitte care celebrează excelența în afaceri, analizată raportat la bunele practici internaționale.

Călin Văduva, CEO Fortech, alături de organizatorii galei Best Managed Companies

Best Managed Companies se desfășoară de 30 de ani în peste 48 de țări din întreaga lume și acordă recunoaștere calității afacerilor antreprenorilor locali, în baza unei metodologii internaționale.

Înregistrarea galei poate fi urmărită aici.

Fortech a fost recunoscut printre „Best Managed Companies in Romania in 2022” în cadrul primei ediții a programului Deloitte în România. Din peste 20 de companii antreprenoriale locale înscrise, cu cifre de afaceri între 10 și 75 de milioane de euro și din industrii diferite, Fortech se numără printre cele 9 care au încheiat programul cu o certificare.

Cu o tradiție de peste 30 de ani, programul „Best Managed Companies” oferă recunoaștere companiilor private pentru excelența în management la nivel global, analizată raportat la bunele practici internaționale. Metodologia internațională folosită analizează evoluția și performanța generală a afacerii și se bazează pe 4 piloni stabiliți, și anume: strategia (misiune, viziune, scop), resursele și inovația (competitivitatea și unicitatea afacerii), cultura și angajamentul businessului (investiția în oameni) și, nu în ultimul rând, situația financiară și guvernanța afacerii. Această primă ediție în România a fost organizată de Deloitte în parteneriat cu Banca Transilvania.

Certificarea „Best Managed Companies in Romania” întărește poziția deținută de Fortech în liga celor mai mari şi căutate companii de tehnologie din România. Într-un spaţiu de afaceri dominat de branduri internaţionale de tehnologie, Fortech este unul dintre puţinii furnizori IT cu capital 100% românesc, care a menţinut de-a lungul anilor ritmul şi standardele impuse pe piaţa locală de marii jucători de profil. În cei aproape 19 ani de activitate, Fortech a devenit un partener tehnic de încredere pentru peste 260 de clienți.

„Recunoașterea Best Managed Companies in Romania este una foarte valoroasă pentru noi și nu doar pentru că organizatorii evenimentului sunt două firme de top la nivel mondial și național. Nu doar prin faptul că juriul care a evaluat activitatea companiilor înscrise în program este format din oameni de valoare, ci prin faptul că metodologia aplicată și etapele prin care am trecut în proces a constituit un RMN pentru fiecare organizație. E o onoare pentru noi să primim această certificare la prima ediție a programului în România.

Este o recunoaștere nu doar a echipelor de leadership și de mananagement, ci a întregii echipe Fortech. O comunitate care a crescut frumos de la 5 la 1100+ colegi. O echipă care se mișcă foarte rapid pe piață și a fost tot timpul implicată în activitatea companiei. E o echipă cu care îmi face plăcere să lucrez. Dedic această certificare echipei Fortech pentru tot ce a făcut în acești aproape 19 ani și pentru că a adus compania la acest nivel”. – a menționat Călin Văduva, CEO Fortech, la Gala Best Managed Companies in Romania.

Parcursul Fortech

Viziunea echipei fondatoare a fost să construiască o organizaţie antreprenorială, care să îşi poată adapta rapid atât abilităţile tehnologice, cât şi modelele de colaborare cu angajaţii şi clienţii, în ton cu pulsul pieţei. În prezent, Grupul Fortech are o poziție stabilă, demonstrată atât de dimensiunea echipei, cât și de datele financiare. Din ultimele rapoarte, Fortech are o echipă formată din peste 1100 de anagajați și colaboratori, o cifră de afaceri de circa 48.5 milioane de de euro în 2021 și o creștere anuală de 15% susținută în ultimii ani.

În ultimele declarații în presă, Fortech subliniază o consolidare a serviciilor software oferite şi o orientare mai susţinută înspre construcţia de parteneriate de tip joint venture, investiţii şi achiziţii. Compania continuă să-şi aprofundeze expertiza în segmentele de interes, care includ software pentru domeniile medical, auto, financiar, producţie industrială, servicii profesionale, media și comunicare. În această orientare pe verticale de business, compania acoperă servicii de dezvoltare software end-to-end, pentru a oferi inovație, scalabilitate, calitate și viteză de execuție pentru clienți.

Următorul capitol de creștere

În perioada următoare, compania va intensifica angajările pentru a susţine trendul de creștere și dezvoltare deja existent. În prezent, organizaţia are peste 100 de posturi deschise pentru ingineri software pe direcțiile: Java, .NET, React, Angular, Full-Stack, C / C ++, DevOps, și testare. Aceste oportunităţi sunt disponibile în sediul central din Cluj-Napoca, precum şi în birourile regionale din Iaşi, Oradea şi Braşov. Compania este deschisă pentru colaborări remote, în format hibrid sau on-site.

Despre Fortech

Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiunea Transilvaniei, cu birouri regionale în Iaşi, Oradea şi Braşov, un număr de 1100+ angajaţi şi colaboratori. Compania se bucură de recunoaşterea internațională IAOP, EY, Forbes şi a fost inclusă în mod repetat în topul Deloitte Fast 50, ce clasează companiile cu cea mai rapidă creştere din Europa Centrală şi de Est. Mai mult, Fortech a fost selectat de Bosch în lista furnizorilor preferaţi, la nivel global în 2021.

În ultimii doi ani, Fortech s-a clasat în Top 100 cei mai doriți angajatori din România, conform unui studiu național reprezentativ realizat de Catalyst. În acest an, compania a primit recunoaștere pentru brandul de angajator prin două premii importante: Employer Brand of the Year for Large Companies și Best Employer Brand Video. Aceste premii sunt rezultatul lansării publice la final de 2021 a promisiunii de angajator sub sloganul: „Craft & Grow. Together.”