Zeci de voluntari au făcut curățenie în Parcul Est, în ciuda ploii torențiale - FOTO

Circa 50 de persoane au fost sâmbătă în Parcul Est la o acțiune de igienizare a spațiului verde.

Zeci de voluntari au făcut curățenie în Parcul Est, în ciuda ploii torențiale - FOTO: Facebook/ Adrian Dohotaru

În ciuda ploii torențiale, circa 40-50 de persoane au luat parte sâmbătă la o acțiune de igienizare a spațiului verde din viitorul Parc Est, cel mai mare parc ce va fi amenajat pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.

„40-50 de persoane am venit la curățenie și tur ghidat în Parcul Est, in ciuda ploii torențiale. Pe parcurs, măcar am avut noroc că s-a mai oprit ploaia. E clar că vreo sută s-au speriat de ploaie, dar ne-am descurcat.Felicitări voluntarilor LDIR, în special pentru Laura Gaina pentru coordonare!”, a arătat activistul Adrian Dohotaru, reprezentant SOS Parcul Est.

Tur ghidat cu accent pe biodiversitate

Cu această ocazie, voluntarii, mulți aflați pentru prima oară în această zonă, au putut afla mai multe detalii despre biodiversitatea Parcului Est.

Circa 50 de persoane au fost sâmbătă în Parcul Est la o acțiune de igienizare a spațiului verde. FOTO: Facebook/ Adrian Dohotaru

„Ana-Maria Corpade a coordonat turul ghidat, cu accent pe biodiversitate, alături de mine, din partea campaniei SOS Parcul Est. Dacă Ana s-a implicat voluntar în campanie, ulterior a coordonat studiul de biodiversitate al proiectului de parc, cotat acum la 100 de milioane de euro. Revin la costuri cu altă ocazie, ca să înțelegeți mai bine de cifrele sunt așa mari. Mulți dintre participanți au intrat prima oară într-un loc necunoscut pentru ei, dar care sperăm să devină într-un viitor cât mai apropiat cel mai mare spațiu public verde al orașului”, a mai spus Dohotaru.

Primăria a angajat o firmă pentru curățenie pe Becaș

Activistul a mai arătat că, în urma unor sesizări, Primăria a contractat o companie pentru curățarea afluenților Someșului, inclusiv a râului Becaș.

Râul Becaș, colmatat de deșeuri și crengi. FOTO: Facebook/ Adrian Dohotaru

„Partea bună e că și prin eforturi civice, Primăria a contractat o companie pentru curățarea afluenților, de aceea am îndemnat participanții să mai facem sesizari colective, care, amintesc, in trecut, din cauza mobilizării civice dar si a prezentei mediatice, au condus la curățenii de sute de tone de deșeuri depozitate ilegal. La Becaș, clar e nevoie de intervenție profesionistă, mai ales că afluentul Someșului e colmatat de deșeuri și crengi, urmează sesizări către firma contractată”, a transmis acesta.

Tur ghidat și atelier de știință civică, săptămâna viitoare

Nu în ultimul rând, reprezentantul SOS Parcul Est a arătat că duminica viitoare va avea loc un tur ghidat în Parcul Est, gratuit, la care poate participa orice persoană interesantă să afle mai multe detalii despre spațiul verde inedit din municipiu.

„Stați aproape, mai urmează un tur ghidat duminica viitoare, duminică, 25 septembrie, alaturi de proiectanții parcului Est, Mircea Munteanu și Ana Horhat. După care facem atelier de știință civică prin istorie orală și memorie a locului pentru a modela viitorul proiect”, a mai spus Dohotaru.

CITEȘTE ȘI: