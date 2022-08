(P) Află de ce cazinourile schimbă dealerii destul de des

În jocurile de cazinou, dealerii sunt cei care împart cărțile pentru jucătorii aflați la masă.

Schimba dealerii - sursa foto freepik.com

Tot ei se asigură că toată lumea respectă regulile. Dacă joci acasă, unul dintre jucători îndeplinește și rolul de dealer. În acest articol, nu este vorba despre jocurile de acasă ci despre cele din cazinourile fizice.

Dacă ai avut ocazia să joci vreodată un joc de masă într-un cazinou, cu siguranță ai observat că dealerii se rotesc destul de des. De exemplu, la Blackjack, dealerul se schimbă la un interval de aproximativ 20 - 30 de minute. Fie se mută la o altă masă, fie ia o pauză, fie își face un “refill” la sticla cu apă sau cafea.

Niciodată un dealer nu va sta la aceeași masă mai mult de o oră. Te-ai întrebat vreodată de ce sau cum este viața unui dealer de cazinou?

Înainte de a lămuri toate aceste aspecte, trebuie menționat faptul că într-un casino online, există fie dealeri persoane reale, fie dealeri virtuali, asemenea personajelor din jocurile video. Interacțiunea cu aceștia din urmă este destul de interesantă și oarecum similară cu cea cu un dealer real.

Viața dealerilor de la cazinou

De îndată ce vei afla ce presupune jobul de dealer, vei găsi și răspunsul la majoritatea întrebărilor de mai sus.

Un dealer trebuie să fie permanent atent la masa de joc. Dacă îi scapă un mic detaliu, jocul poate fi compromis de către unul dintre jucătorii care ar putea trișa.

Dealerul nu doar împarte cărțile. Trebuie să fie atent la absolut toate mișcările oamenilor de la masă. Aceasta înseamnă că nu se poate uita la telefon, nu poate bea apă, nu poate să se uite în stânga sau în dreapta, nu are voie să-și ia ochii de la masa de joc. O mică scăpare și jocul s-a dus pe apa sâmbetei.

Dealerii, la rândul lor, sunt supravegheați de superiorii lor. Jobul de dealer presupune să faci față presiunii de a ști că ești non stop supravegheat.

Dacă un dealer este prins că nu își face treaba în mod profesionist poate fi acuzat că are o înțelegere cu unul dintre jucătorii de la masă și acționează în favoarea acestuia sau poate fi suspectat de înșelăciune.

Un dealer are nevoie și de pauze

Deși din exterior pare că un dealer își face treaba foarte ușor, munca sa este stresantă și obositoare.

Ei trebuie să se mute rapid de la o activitate la alta. Este acel multitasking despre care se vorbește atât de des. Trebuie să împartă cărțile, să ia pariurile jucătorilor, să plătească sumele aferente jucătorilor și să-și gestioneze potul de pariuri. Și, în timp ce fac toate acestea, trebuie să fie cu ochii pe jucătorii care ar putea avea un comportament suspect și să se asigure că nu sunt încălcate regulile cazinoului.

Oricât de bun profesionist ar fi, un dealer nu poate să facă această activitate ore în șir fără pauză. Pentru a-și păstra puterea de concentrare, dealerii iau pauze de aproximativ 20 de minute la fiecare 20-30 de minute sau cel mult la un interval de o oră.

Perioada de timp pe care un dealer o petrece la masa de joc înainte de pauză depinde de cazinou și de tipul de joc.



Nevoie de pauze - sursa foto freepik.com

Concluzie

Dacă până acum ți se părea nedrept că exact în mijlocul jocului se schimbă dealerul, iar această mișcare îți rupe ritmul, în mod cert după ce ai aflat care sunt adevăratele motive din spatele pauzelor dese, vei înțelege mai bine cum funcționează activitatea într-un cazinou.