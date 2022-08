Cum funcționează „tandemul“ mașină de făcut gheață – recipient de stocare cuburi? (P)

După doi ani grei pentru domeniul HoReCa, 2022 înseamnă reluarea călătoriilor și a ieșirilor în oraș pentru distracție, la un nivel chiar mai ridicat decât înainte de izbucnirea pandemiei.

Restaurantele, barurile și terasele au din nou parte, zi de zi și seară de seară, de mulți oaspeți dornici să se simtă bine și să savureze mâncăruri și băuturi de calitate.

Patronii și administratorii localurilor țin cont de această tendință și își echipează unitățile cu tot ceea ce este necesar pentru a îndeplini dorințele clienților. Printre acestea, o importanță aparte o are o masina de facut gheata, cu ajutorul căreia vor putea fi servite, în orice moment, cele mai sofisticate rețete de cocktail-uri, dar și frappé-uri sau diferite deserturi apreciate în special de cei mici. Chiar și sucurile sau apa plată dobândesc un plus de savoare atunci când li se adaugă câteva cuburi de gheață!

Pe lângă o mașină de făcut gheață, localurile sunt dotate și cu recipiente pentru stocarea cuburilor. În acest fel, barmanii nu vor fi niciodată luați prin surprindere, indiferent de fluxul de clienți de care au parte în cele mai aglomerate seri.

Există mai multe criterii de care trebuie ținut cont la cumpărarea unui astfel de echipament. Foarte important este, de exemplu, tipul de gheață pe care îl produce: sub formă de cuburi, fulgi sau granulată. Fiecare dintre ele își găsește întrebuințarea, pentru diferite rețete.

Mașină de făcut gheață sub formă de cuburi

Produsul realizat de prestigioasa companie germană Virtus Group GmbH are o capacitate de 53 de kilograme în 24 de ore, suficient pentru a asigura necesitățile unui local de dimensiuni medii. Capacitatea de stocare este de 25 de kilograme, iar agentul refrigerant folosit este R290.

Dimensiunile sunt bine gândite, astfel încât să nu fie ocupat spațiu ce ar putea fi utilizat pentru alte activități. La o greutate netă de 55 de kilograme, lungimea este de 497 de milimetri, lățimea de 592 de milimetri, iar înălțimea de 898 de milimetri.

Mașină de făcut gheață sub formă de fulgi

Productivitatea acestui echipament, care funcționează cu un sistem de răcire cu aer, este de 155 de kilograme de fulgi de gheață tip frozen snow într-o perioadă de 24 de ore. Capacitatea de stocare este de 55 de kilograme, iar consumul de apă, de numai un litru per kilogram.

Greutatea netă este de 87 de kilograme, iar dimensiunile sunt următoarele: lungime de 741 de milimetri, lățime de 678 de milimetri și înălțime de 1 125 de milimetri.

Mașină de făcut gheață granulată

Echipamentul are o productivitate de 55 de kilograme în 24 de ore și produce gheață granulată de tip frozen stone, cu următoarele dimensiuni ale cubului: 8 x 16 x 7 milimetri. Capacitatea de stocare este de 10 kilograme.

Dimensiunile nete sunt următoarele: lungimea de 450 de milimetri, lățimea de 620 de milimetri și înălțimea de 730 de milimetri. Greutatea netă este de 50 de kilograme.

Pe lângă echipamentele care produc cuburile necesare pentru cocktail-uri și alte băuturi, este nevoie și de recipiente de stocare a cuburilor. Un astfel de produs poate să aibă chiar și o capacitate de 240 de kilograme, deși are o greutate netă redusă, de numai 61de kilograme.

Astfel, o cantitate mare rămâne în permanență disponibilă, pentru orice împrejurare neprevăzută.

Cu o mașină de făcut gheață și un recipient de stocare voluminos, puteți fi sigur că veți avea în permanență clienți mulțumiți!

