Cu cât se vinde o casă „ecologică” în Cluj? Proiectanții promit cheltuieli MINIME la energie. FOTO

O „casă-pilot”, realizată prin tehnici ecologice și tradiționale în comuna Sălicea din județul Cluj, a fost scoasă la vânzare. Ce dotări are și cu cât se vinde casa „ecologică”?

O „casă-pilot”, realizată prin tehnici ecologice și tradiționale în comuna Sălicea din județul Cluj, a fost scoasă la vânzare. FOTO: Facebook/ Trans Form

O casă din comuna Sălicea, județul Cluj, realizată prin tehnici tradiționale și moderne de construire, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 435.000 de euro + TVA. Proiectanții arată că, în urma monitoruizării consumului pe parcursul unui an, rezultatele indică cheltuieli minime cu energia, datorită izolării termice și a sistemelor de încălzire prin pardoseală cu pompă de căldură.

O „casă-pilot” din comuna Sălicea a fost scoasă la vânzare. FOTO: Facebook/ Trans Form

„A venit momentul să ne despărțim de un proiect de suflet. Începând cu anul 2015 am proiectat și realizat, la Sălicea, o casă pilot, folosind tehnici ecologice și tradiționale - dorindu-ne să utilizăm materiale ecologice, fără compuși organici volatili și să obținem o rezistență și inerție termică sporite. Casa a fost finalizată în 2021 am urmărit-o cum se comportă pe parcursul unui an, am monitorizat consumurile și suntem mândri de rezultat. Acum e momentul ca proiectul nostru să-și găsească un utilizator care să se bucure de ea, pentru că nu-i așa, menirea caselor e să fie locuite”, au transmis cei de la biroul de proiectare Trans Form Cluj.

Casa a fost finalizată în 2021, iar timp de un an, au fost monitorizate consumurile. FOTO: Facebook/ Trans Form

Ce dotări are casa ecologică?

Potrivit anunțului postat pe rețelele de socializare, casa se află la 15 minute de Cluj-Napoca, într-o zonă liniștită și este disponibilă imediat. În construirea clădirii, s-a urmărit eliminarea aproape în totalitate a materialelor ce conțin compuși organici volatili, nocivi sănătății, arată proiectanții. Casa este racordată la rețeaua publică de apă, electricitate și fibră optică.

La parter sunt localizate bucătăria, living-ul, un hol, o cameră tehnică, o baie și două dormitoare. FOTO: Facebook/ Trans Form

„Casă ecologică, situată la 15 minute de Cluj Napoca, finisată la cheie și mobilată, înscrisă în cartea funciară, disponibilă imediat. Construcția este situată într-o zonă liniștită, la str. Independența, la 50m de SPA-ul Casa Dinainte și la 400 m de Centrul de Echitație Napoca Sport Horse.

Construcția îmbină tehnici tradiționale și moderne de construire, izolarea termică deosebită, datorită pereților din fibre vegetale compactate, cu grosime de 60 de cm. Modul de construire a urmărit să elimine aproape în totalitate materialele ce conțin compuși organici volatili, nocivi sănătății.

Tencuielile interioare și exterioare sunt pe bază de var și nisip, pardoselile sunt realizate din parchet triplu stratificat, tâmplăriile sunt realizate din lemn stratificat. Casa are încălzire în pardoseală cu pompă de căldură și șemineu, este racordată la rețeaua publică de apă, electricitate și fibră optică”, arată proiectanții.

Terasă acoperită cu deck thermowood. FOTO: Facebook/ Trans Form

Dotări

Șemineu

Sistem CCTV

WIFI – fibră optică

Barbeque

Terasă acoperită cu deck thermowood

Iluminat interior și exterior

Poartă automatizată, video interfon

Bucătărie, băi și terasă mobilate

Magazie exterioară inclusă în corpul clădiri

Suprafață utilă a construcției este de 141 metri pătrați. FOTO: Facebook/ Trans Form

Suprafață utilă a construcției este de 141 metri pătrați, iar suprafața terenului, de 1.000 metri pătrați.

La parter sunt localizate bucătăria, living-ul, un hol, o cameră tehnică, o baie și două dormitoare. Mansarda este alcătuită dintr-un dormitor matrimonial și o baie.

Prețul de vânzare a locuinței este de 435.000 euro+TVA.

CITEȘTE ȘI: