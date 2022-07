Emma Răducanu și Simona Halep, martore la tot ce se întâmplă în biroul lui Emil Boc. „Dacă mi-ar transmite 10% talent, i-aș bate pe toți”

Două mingi de tenis semnate de Emma Răducanu și Simona Halep, dar și o rachetă de tenis cu autograful câștigătoarei de la Wimbledon din 2019, tronează pe biroul primarului Emil Boc.

Primarul Emil Boc le-a arătat clujenilor într-un clip video pe Facebook ce are alături de el tot timpul în biroul de la primărie, printre hârtii și calculatoare.

„Să vă arăt ce am eu aici în birou, să văd dacă vă surprind sau nu. Știți că îmi place tenisul și că sunt un iubitor al tenisului. Aici am o minge de tenis semnată de către Emma Răducanu, câștigătoarea US Open 2021. A fost la Cluj și am această șansă și bucurie să am un asemenea cadou de suflet din partea Emmei Răducanu. Și acum cireașa de pe tort, pentru că am lăsat-o la urmă, este, evident, Simona Halep, câștigătoare Roland Garros și Wimbledon, ea a fost și este atât de binevenită la Cluj de fiecare dată draga noastră Simona Halep, o felicităm pentru tot ceea ce face pentru sportul românesc și este un model pentru foarte multe generații de talente din această țară și un imbold pentru toți cei care vor să facă performanță”, a declarat Boc.

Acesta a arătat și o rachetă de tenis cu semnătura Simonei Halep.

„În final am, nimeni nu prea știe ce e asta, o rachetă de tenis pe care scrie Simona Halep. Această rachetă este racheta Simonei Halep cu care a jucat la Roland Garros, la Wimbledon sau la alt grand slam, pe care o am cu plăcere și o țin aici în Cluj-Napoca. Dacă mi-ar putea transmite și mie 10% din talent, i-aș bate pe toți prietenii pe care îi am la tenis, dar se pare că nu funcționează chiar așa. Ar trebui să mă apuc serios de tenis ca să am măcar o șansă, dar racheta aceasta stă la loc de cinste. Primarul nu are numai calculatoare și hârtii prin birou, are și lucruri de acest fel care îi fac viața mai frumoasă”, a mai spus Boc.

