Doar 150 de locuri de cazare, disponibile de Untold! Unde mai sunt locuri și la ce prețuri?

Organizatorii Untold anunță că doar 150 de locuri de cazare mai sunt disponibile în căminele și hotelurile rezervate pe perioada festivalului.

Doar 100 de locuri în căminele studențești și 50 de camere de hotel dintre cele destinate festivalierilor mai sunt disponibile. FOTO: UBB Cluj

Doar 100 de locuri în căminele studențești și 50 de camere de hotel dintre cele destinate festivalierilor mai sunt disponibile, anunță organizatorii Untold. Ei fac apel către doritori să își rezerve cât mai repede locurile de cazare pentru festivalul de la începutul lunii viitoare.

„Vă anunțăm că numărul cazărilor din Cluj-Napoca în perioada festivalului UNTOLD este din ce în ce mai redus. Pentru a-i ajuta pe fani să își găsească locul potrivit care să îi găzduiască în timpul festivalului, echipa UNTOLD a pus la dispoziție peste 5.000 de cazări la prețuri speciale, încă din luna martie.

În prezent, pe UNTOLD Accommodation mai sunt doar 150 locuri disponibile: 100 locuri în căminele de studenți și 50 de camere la hoteluri”, au transmis organizatrii Untold.

Prețurile pornesc de la 178 euro pe întreaga perioadă a festivalului la Căminul UBB sau de la 464 euro la unul dintre următoare hoteluri: Grand Hotel Italia, TCI Apartments, Grand Hotel Napoca sau Hotel Brilliant.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați link-ul: https://untold.com/accommodation.

Cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD are loc între 4-7 august 2022, în Cluj-Napoca. Peste 200 de artiști naționali și internaționali de top vor urca pe scenele unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume. Alok, Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Dimitiri Vegas & Like Mike, Don Diablo, G-Eazy, Hardwell, J Balvin, Kygo, Paul Kalkbrenner Live se numără printre headlinerii de pe mainstage.

CITEȘTE ȘI: