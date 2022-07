(P) Ce poți să faci în Cluj-Napoca în următoarele săptămâni

În Cluj-Napoca vei avea numeroase posibilități de distracție și relaxare în următoarele săptămâni, întrucât în oraș sunt programate mai multe evenimente importante.

Sursa foto - farawayworlds.com

Pe lângă festivalul Untold, în Cluj-Napoca sunt organizate și alte evenimente la care te poți simți bine.

Iată care sunt acestea:

1. Festivalul UNTOLD - Unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din Europa va avea loc între 4 și 7 august. Peste 200 de mii de oameni sunt așteptați la Cluj-Napoca pentru a se distra pe muzica unor artiști de top. Printre numele cunoscute care vor concerta la UNTOLD 2022 se află Above & Beyond, Alok, David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, J Balvin, Kygo, Lost Frequencies, Major Lazer, Soundysem, Mortenn, Steve Aoki și Tujamo.



De asemenea, pe celelalte scene vor fi mulți alți artiști. Cei care doresc să ia parte la o zi de festival trebuie să achite 60 de euro plus taxe. În schimb, biletul de acces pentru cele patru zile ale festivalului costă 159 de euro plus taxe (169 de euro pentru a avea posibilitatea de a renunța cu până la 2 săptămâni înainte de startul festivalului). Cei care doresc să aibă parte de acces VIP trebuie să achite 106 euro plus taxe pentru o zi sau 340 de euro plus taxe pentru cele patru zile. Organizatorii speră ca recordul de anul trecut să fie doborât. În 2021, peste 265 de mii de oameni din peste 100 de țări au luat parte la UNTOLD. Pe durata festivalului, veniturile municipalității trec de 30 de milioane de euro.

2. 888 National Championship - Unul dintre cele mai așteptate evenimente pentru pasionații de poker din țara noastră. Acest campionat național de poker este organizat de operatorul online 888poker în colaborare cu PokerFest România. Evenimentul este programat între 8 și 10 august la Player's Poker Club și va reuni o bună parte dintre cei mai apreciați jucători de poker din țara noastră. În cadrul acestui campionat au fost deja etape programate la Iași (6-12 iunie) și Timișoara (4-10 iulie). În schimb, finala campionatului va avea loc între 29 august și 4 septembrie la Poker Room din București.



Sursa foto - www.Facebook.com/PlayersPokerCluj

3. RoCreator de vară: Târgul artizanilor, designerilor și artiștilor din Transilvania - Dacă iubești arta și hainele este un eveniment la care merită să iei parte. Va avea loc între 30 și 31 iulie, la Palatul Urania din strada Horea nr. 4, iar intrarea este liberă. Aici vei putea descoperi peste 30 de creatori din Transilvania care vor prezenta bijuterii, îmbrăcăminte, decorațiuni interioare și jucării atent realizate. Mai mult, organizatorii au anunțat că primii 150 de vizitatori ai acestui târg vor primi un voucher de reducere de 10% pentru produsele vândute în cadrul târgului.

4. TEDx Zorilor - Acest eveniment din cadrul TEDx este programat pe 13 august și este accesibil atât online cât și fizic la Cinema Florin Piersic. Printre speakerii acestei ediții se află cineastul Hashem Al-Ghaili, criticul de cinema Irina-Margareta Nistor, vloggerul Alex Cozma, scriitorul englez Tony Giles, dirijoarea Dr. Elizabeh Askren, regizorul Paul Bourne și biologul și exploratorul Alexandru N. Stermin. Gazdele acestei ediții vor fi Alma Nicolae și Victor Miron. Cei care doresc să urmărească evenimentul online trebuie să achite 4 euro. În schimb, pentru participarea în sala se plătește o taxă de intrare de 19 euro. Există și categoria de bilete VIP, care vine cu loc în primele rânduri și posibilitatea de a avea o cină cu speakerii. Prețul este de 79 de euro.

5. Festivalul Khetane - Comunități împreună - Pata Rât nu este una dintre zonele cu o imagine prea bună din Cluj, dar între 12 și 14 august aici va fi organizat primul festival al comunităților marginalizate. Vor avea loc concerte, proiecții de film, dezbateri, prezentare de modă și activități pentru copii. Acest festival își propune o mai bună integrare a locuitorilor din acest cartier și distrugerea unor bariere. Conform organizatorilor, evenimentul este non-profit și va contribui la reconstrucția unor relații sociale între cetățenii Clujului.

6. Jazz in the Park - A zecea ediție a acestui festival va avea loc între 1 și 4 septembrie, de la orele 16:00 până la 23:00, în parcul Etnografic Romulus Vuia, mai exact pe Aleea Muzeului. Printre numele care vor fi prezente la Jazz in the Park se află The Comet is Coming, Asaf Avidan, Yussef Dayes, Dhafer Youssef, Amadou et Mariam, Erik Truffaz Quartet, Teodora Enache Brody, London Afrobeat Collective, Trigon, Luiza Zan, Blazzaj, Jazzbois și Marta Popovici.