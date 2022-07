Primul festival de muzică Christian Pop-Rock din România începe vineri 15.000 de oameni așteptați la Heartbeats Festival (P)

Prima ediție HeartBeats Festival, locul unde inimile bat împreună în același ritm, începe vineri, 13 iulie, pe Cluj Arena.

Evenimentul, o premieră în România, este primul festival de muzică christian pop-rock din țară adresat în primul rând tinerilor, care sunt așteptați să se bucure de o experiență cu totul nouă de eveniment.

Lucian Mustață, organizator Heartbeats Festival: ”Este primul eveniment cu muzică christian pop-rock din România, o muzică inspirată de valorile creștine, un proiect cultural inedit și nou pentru România. Este un eveniment unde nu se consumă alcool și tutun, un eveniment de la care oamenii pleacă cu un mesaj constructiv pentru viețile lor. Este dedicat în special tinerilor. Ne dorim ca aceștia să vadă valori creștine fresh și relevante pentru această generație. Este un eveniment ecumenic, inter-confesional și nu face parte din nicio religie. Valorile creștine sunt actuale și foarte bune și acum, de aici a plecat motivația noastră.”

În cele două zile de festival, pe scena Cluj Arena vor urca 10 formații din țară și din străinătate, artiști renumiți în industria internațională de profil: Jeremy Camp (SUA), Planet Shakers (Australia), Austin French (SUA), 4UBAND (Ucraina), Tabăra 477 (Ro), Sanctus Pro Deo (Ro) și alții. Alături de ei, speakeri precum Nick Hall și John Maxwell - unul dintre cei mai cunoscuți experți mondiali în leadership - vor aduce experiența lor remarcabilă de lideri și de predicatori.

Andrei Prodan, fondator Tabăra 477: ”Este o onoare și o bucurie să fim parte la acest eveniment. Tabăra 477 nu este neapărat un band, ci o comunitate de compozitori creștini. Eu de meserie sunt producător muzical. Am lucrat în industria muzicală aproximativ 13 ani. Am scris pentru Inna, Antonia, Delia și alți artiști din piața românească. Am călătorit în turnee internaționale și muzica a fost viața mea. Dar la vârsta de 28 de ani m-am întors la Dumnezeu și am lăsat toată viața mea de până atunci. Credem că muzica are o influență imensă în societatea de astăzi și, din păcate, de cele mai multe ori, negativă.”

Lucian Mustață, organizator Heartbeats Festival: ”Avem o surpriză plăcută. Selly a acceptat să vină la eveniment. El a spus că vrea să experimenteze un astfel de eveniment. Nu aparține neapărat unei comunități religioase, el e un influencer din România și a activat și comunitatea lui. Asta ne arată că oamenii nu știu la ce să aștepte; e ceva nou, inedit, dar vor să experimenteze.”

În fiecare an, HeartBeats Festival susține o cauză caritabilă, prin direcționarea a o parte din profiturile obținute în urma evenimentului. Ediția din 2022 este dedicată refugiaților din Ucraina, iar jumătate din profitul obţinut va merge către Fundația World Vision România. În plus, în cadrul evenimentului va fi organizată o campanie de strângere de fonduri în parteneriat cu Fundaţia, iar sumele strânse vor completa donaţia din partea organizatorului şi vor fi folosite de World Vision România ca parte din intervenția în contextul situației din Ucraina.

Mihaela Nabăr, director executiv Fundația World Vision România: ”Împreună ne-am unit forțele pentru a susține copiii și mamele copiilor din Ucraina. Pentru noi, acesta este un eveniment care vorbește despre unitate, despre iubire, bucurie și care vorbește despre noi toți. Este o altă opțiune și un alt context la care pot să participe copiii și tinerii. World Vision face astfel de evenimente în America. Sunt foarte frecvente. În România este primul eveniment de acest gen.”

Heartbeats Festival are loc în 15-16 iulie, pe Cluj Arena, iar organizatorii se așteaptă la aproximativ 15.000 de participanți din România, dar și din Europa. Pe lângă concerte, va fi amenajată o zonă de food și vor fi organizate activități dedicate copiilor și tinerilor.

Bilete și informații suplimentare: heartbeats.events / entertix.ro

fb / facebook.com/FestivalHeartBeats

ig / instagram.com/heartbeatsfestival

