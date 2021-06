VIDEO. CFR Cluj a pierdut primul meci cu Şumudică pe bancă! Akademia Puskas a învins campioana

Fotbaliştii campioanei României au pierdut marţi seara cu 1-0 duelul cu Academia Puskas, într-un nou meci în care au fost rulaţi toți jucătorii importanți.

CFR Cluj nu a făcut deloc un meci strălucit cu Akademia Puskas, iar prima repriză s-a încheiat la egalitate, fără prea multe ocazii de gol. Ungurii aveau să lovească decisuv în minutul 62. Mateo Susic a faultat un adversar în careu, iar Plsek a trasnformat în gol o lovitură de la 11 metri.

Petrila, un nou meci bun

Campioana României a alergat după gol până la final, dar nu a izbutit să modifice tabela de marcaj. Claudiu Petrila a fost cel mai aproape de gol, dar şutul lui din lovitură liberă a fost respins excelent de portarul advers în bară.

Ardelenii vor rămâne în continuare în Austria şi se vor pregăti la Bad Zell. Până la finalul cantonamentului, CFR Cluj va mai juca un meci amical cu Ujpest pe 28 iunie şi o zi mai târziu se va întoarce acasă.

CFR Cluj – Akademia Puskas, mai mult decât un amical

Ciprian Deac a vorbit la finalul meciului cu Akademia Puskas despre partida împotriva maghiarilor. Deac a recunoscut că au existat multe durităţi, dar şi trageri de timp.

„Cred că în repriza a doua nu s-a jucat 20 de minute. E prima dată când văd un amical în care se trage așa mult de timp. Trebuie să fim și noi puțin mai șmecheri și să câștigăm cu orice mijloace. Știam că ei vor fi foarte agresivi. Am avut mereu meciuri foarte grele cu echipele din Ungaria, de multe ori ne-am luat la bătaie. A fost un meci dur pentru un amical. Dar nu avem nicio scuză. Eu sunt supărat, pentru că, deși a fost un meci amical, ne dorim să câștigăm tot. Să sperăm că am învățat din acest meci și vom fi mai concentrați când încep duelurile oficiale”, a declarat veteranul lui CFR.

Fotbalistul lui CFR Cluj a vorbit şi despre meciurile oficiale pe care urmează să le joace CFR Cluj în Liga Campionilor.

„Să sperăm că vom trece de Borac Banja Luka și că vom face o figură frumoasă în Europa. În ultimii ani am reușit rezultate bune. Ar fi ceva fantastic să ajungem în grupele Champions League. Din turul 3 vom întâlni echipe foarte puternice și ne va fi foarte greu, dar nu imposibil”, a mai adăugat Deac.

CFR Cluj a jucat trei meciuri până acum în cantonamentul din Austria. Echipa din Gruia s-a impus cu 4-0 cu Wels, a remizat 1-1 cu Ludogoreț și a pierdut cu Akademia Puskas.

Marius Șumudică a folosit următoarea formulă de start: C. Figueiredo - M. Camora (cpt.), O. Hoban, D. Ciobotariu, C. Manea - C. Itu, A. Tahiri - A. Păun, M. Rondon, V. Costache - G. Debeljuh