Dan Petrescu nu crede în CFR Cluj: „Sunt șanse mici să ajungă în grupele Ligii Campionilor”

Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj, este de părere că echipa din Gruia are șanse mici să ajungă în grupele Ligii Campionilor.

Multiplu campion în Gruia, Petrescu nu crede în șansa echipei din Gruia, deși CFR Cluj a avut noroc la tragerea la sorți din primele două tururi preliminare.



„Sunt șansele care au fost și până acum, adică mici, dar reale. Norocul anul acesta e că CFR are cap de serie, cât am fost eu acolo, în niciun tur nu a fost cap de serie CFR”, a declarat Dan Petrescu.



Dan Petrescu pregătit-o pe CFR Cluj în două perioade, iunie 2017 - iunie 2018, și martie 2019 - noiembrie 2020. „Bursucul” a fost la un pas să o ducă pe echipa din Gruia în grupele Europa League și a ajuns până în play-off-ul Champions League.



CFR Cluj joacă în primul tur din Champions League cu Borac Banja Luka. Dacă trece de gruparea bosniacă, campioana României va da piept cu învingătoarea dintre Fola Esch (Luxemburg) și Lincoln Red Imps (Gibraltar).



Program preliminarii Liga Campionilor



6/7 iulie - turul 1 preliminar, manșa tur

13/14 iulie - turul 1 preliminar, manșa retur

20/21 iulie - turul 2 preliminar, manșa tur

27/28 iulie - turul 2 preliminar, manșa retur

3/4 august - turul 3 preliminar, manșa tur

10 august - turul 3 preliminar, manșa retur

17/18 august - play-off, manșa tur

24/25 august - play-off, manșa retur