Continuă revoluția la CFR Cluj! Marius Șumudică a anunțat două noi transferuri în Gruia

CFR Cluj a remizat, 1-1, în meciul amical cu Ludogoreț, iar Marius Șumudică a anunțat că vrea încă doi sau trei jucători. Antrenorul campioanei a vorbit în termeni laudativi la adresa lui Mario Camora și Adrian Păun, recent întorși de la echipa națională.

„Un meci bun, dificil, încă suntem în perioada de acumulare, dar astăzi am arătat mai bine. Creştem de la meci la meci, începem să ne reintegrăm, au venit şi jucătorii de la echipa naţională. Cu siguranţă, uşor-uşor, cu încă două transferuri, pentru care domnul preşedinte discută, CFR-ul va arăta ok”, a declarat antrenorul imediat după joc.

Noul antrenor al echipei se gândește deja la meciurile din Liga Campionilor și speră la un rezultat notabil în campania 2021/2022.

Sperăm din tot sufletul să îi facem fericiţi pe suporterii noştri, să trecem de primul tur (n.r. - din Liga Campionilor), apoi să ne continuăm aventura europeană.

„M-a mulţumit atitudinea jucătorilor, au avut responsabilitate. Exact ce am pregătit, aia au făcut. Îmi pare rău că am luat gol din lovitură liberă, practic în prima repriză nu au ajuns la poartă, au avut o singură ocazie, iar noi 5-6, dar nu am reuşit să marcăm. În a doua repriză, odată cu intrarea celor care au venit de la echipa naţională, am crescut în joc şi am arătat altfel”, a declarat Şumudică pentru CFR TV.

De la CFR Cluj au plecat în această vară fotbaliști precum Ben Youssef, Paulo Vinicius, Michael Pereira, Luis Aurelio sau William Soares. La capitolul veniri, Jonathan Rodrgiuez, Anas Tahiri, Cristiano Figueredo și Bouhenna sunt cele mai importante nume.