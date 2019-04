Petrescu laudă Viitorul înaintea meciului. Mesaj pentru Lobonț: „Bine-ai venit în România!”

Încă supărat pentru „dubla” eșuată cu Astra Giurgiu din semifinalele Cupei, Dan Petrescu a prefațat partida cu trupa bunului său prieten Hagi, cu care nu exclude o eventuală colaborare pe viitor. Acesta a avut un mesaj și pentru Bogdan Lobonț, criticat din toate părțile după înfrângerea dureroasă a Universității cu Ripensia Timișoara, 2-3.

„N-am fost fericit, puteam să ajung în finală, nici acum nu mi-am revenit, pentru că am sperat la calificare și în retur. Băieții sunt și ei dezamăgiți, dar nu ai scuze, nici ca antrenor, nici ca jucător! Omrani s-a antrenat normal astăzi, George a revenit pe teren peste așteptări. Nu mai e așa fresh din punct de vedere fizic, de aceea nici nu l-am băgat în meciul de Cupă, dar la meciul de luni sper să stea bine fizic și să fie inspirat!”, a declarat „Bursucul”, la conferința de presă premergătoare partidei de luni seară.

Fostul internațional l-a lăudat din nou pe Gică Hagi și pe fiul „Regelui”, Ianis, căruia îi prevede un viitor strălucit din această vară la un club important din Vest.

„În afara meciului cu CFR în care a pierdut (n.red. 0-1), Viitorul a arătat bine în play-off. Indiferent cine intră în teren la ei, joacă bine, poate singurul care nu poate fi schimbat este Ianis Hagi, sigur va fi cel mai periculos adversar. Gică vine să câștige, asta ne dorim și noi, dar la fotbal declarațiile sunt mari. [...] N-o să fie obosiți, Gică nu-i lasă, nu cred că vreo echipă va fi obosită, va fi un meci cu intensitate! Dacă avea cu 3-4 puncte mai multe, sigur se bătea la titlu. Dacă era la CFR sau FCSB, presiunea era mai mare pentru Ianis Hagi, în opinia mea la vară trebuie să facă pasul la o echipă bună, în Spania sau în Olanda, la Ajax sau PSV. Și în generația mea erau jucători care au plecat în Olanda sau Belgia, apoi au mers mai departe la echipe mari. Rar se naște un copil cu atâta calitate de la un tată care a fost un geniu!”, a mai spus Petrescu.

Ce spune Dan Petrescu despre...

o posibilă colaborare cu Hagi la Viitorul: „A spus (n.red. Hagi) că nu merg la el pe 5.000 euro? Păi să vină cu o ofertă și apoi vedem, în fotbal orice este posibil! Am venit din China de la un salariu extraordinar, am stat în același vestiar timp de 13 ani, ar fi culmea să nu pot lucra cu Gică Hagi!”

posibilele transferuri din vară: „Pe mine mă interesează orice jucător care a jucat, cei care nu prea au jucat, nu avem timp să-i punem pe picioare. Vom avea o vacanță scurtă, am nevoie de jucători care au ritm!”

declarațiile lui Bogdan Lobonț: „Eu nu mă uit la emisiuni, nu citesc presa, îmi spun alții ce se mai întâmplă și se scrie în presă. Tot ei mi-au zis că au fost ceva probleme la Universitatea. Lui (n.red. Bogdan Lobonț) i se reproșează că joacă prea deschis, pe mine mă critică lumea pentru că joc prea închis. Că joci închis, că joci deschis, tot ești criticat! Ce să-i spun, bine-ai venit în România! După ce a câștigat trei meciuri la rând, la prima înfrângere ești cel mai prost. Trebuie să te adaptezi la fotbalul românesc, la ce e aici!”

„Cu George (n.red. Țucudean) în teren, avem mai multă încredere, suntem mai puternici! [...] Ca fotbalist, sărbătorile Pascale le prindem ba la meciuri, ba în cantonamente, rareori am avut ocazia să stăm alături de familie. De când s-a întors Dan Petrescu, cred că am avut meciuri bune, mă simt bine! [...] Anul acesta a fost foarte greu, cu multe întâmplări, toată lumea a crezut că, odată cu problemele, echipa va cădea. Ar fi păcat ca în ultimele patru etape să dăm cu piciorul la ce am construit, mai ales în condițiile pe care le-am avut. [...] Am fost mai uniți, mai pragmatici, asta a făcut diferența, o demonstrează și locul în clasament, suntem mai buni (n.red. față de FCSB)!” – Mihai Bordeianu mijlocaș CFR Cluj