Lobonț le răspunde contestatarilor: „Dacă am câștiga tot, Universitatea ar câștiga Liga Campionilor!”. Fotbalul românesc, captiv stilului sovietic?

În pofida eșecului dureros, survenit în urma unui gol marcat în „prelungirile prelungirilor” de fostul ”U”-ist Octavian Drăghici, „Lobby”, așa cum ne-a obișnuit, privește partea plină a paharului. Fostul portar a vorbit despre șansele „Șepcilor roșii” la promovare, despre stilul înapoiat al fotbalului românesc, dar și despre planurile sale pe banca Universității.

Ce spune Bogdan Lobonț despre...

înfrângerea cu Ripensia Timișoara: „Doare! Înfrângerea doare, dar luăm ceea ce a funcționat, am avut o mare parte din partidă sub control. Am făcut greșeli individuale și am fost taxați, cine greșește mai puțin, câștigă. Astăzi (n.red. vineri), noi am greșit mai mult și la final s-a văzut. Primul care greșește sunt eu, este o înfrângere care doare, dar ne limpezim mintea și rămânem cu lucrurile bune.”

șansele Universității la promovare: „Mai sunt șase partide de disputat, luăm fiecare meci în parte, la final vom trage linie. Încă suntem acolo (n.red. la promovare), este absolut normal să fie contestatari. Lumea e făcută din simpatizanți și contestatari, dar suntem în continuare acolo, pe locul trei. Cine spune că nu poți ajunge în prima ligă de pe loc de baraj? Cine contestă, înseamnă că nu crede în șansele acestei echipe! Cine-mi spune că această echipă nu are posibilitatea să ajungă în Liga 1? Că îi sperie pe contestatari barajul? Eu lucrez cu băieții aceștia zi de zi și eu știu ce calități au, în primul rând calități umane! Spune-ți-mi mie o persoană de pe lumea asta care nu vrea să câștige? Contestatarii ce vor, să se bucure de insuccesul altora, sau de succesul nostru? [...] Dacă am câștiga toate meciurile... normal că toată lumea vrea să câștigăm toate meciurile. Nu am fi în Liga a 2-a, „U” Cluj ar fi în Liga Campionilor și ar câștiga Liga Campionilor și Cupa Mondială a Cluburilor!

relația sa cu jucătorii Universității: „Tifosul e tifos ca să conteste, mai ales la rezultatele negative, se hrănește cu lucrul acesta. Ceea ce am vorbit cu băieții rămâne în vestiar, dacă cineva scoate ceva de acolo, e simplu, e problema lui! Ce vorbesc cu ei, consider că rămâne acolo. Nu sunt supărat absolut deloc, băieții au demonstrat, au vrut, au creat situații de a marca. [...] Eu, cu staff-ul meu suntem alături de băieți zi de zi, nu voi (n.red. presa), nu contestatarii, suporterii sau simpatizanții. Eu îi cunosc cel mai bine!”

un posibil parteneriat cu AS Roma: „Când am început să discutăm și am acceptat să vin aici (n.red. la „U”), am acceptat pentru că eram convins și sunt în continuare convins de calitatea umană și fotbalistică a jucătorilor. „U” Cluj și-a dorit să fie un club altfel, de aceea s-a oprit la mine. Eu sunt un altfel de antrenor față de stilul comunist, cum e obișnuit fotbalul românesc. Un parteneriat este pasul următor, dar asta nu înseamnă că poți să condiționezi un parteneriat în funcție de unde ești. Să nu interpretați greșit că „U” Cluj va face un parteneriat cu AS Roma!”

planurile sale de viitor: „Din 2000 sunt plecat din România, nu e nevoie să repet traseul pe care l-am făcut: 6 ani la Ajax, un an la Fiorentina, nouă ani și jumătate la AS Roma. Eu ceea ce înseamnă fotbal, 24/7... este acolo sus! Fotbalul românesc este obișnuit în continuare cu stilul sovietic! Eu sunt Bogdan Lobonț și nu o să mă schimb, știu unde vreau să ajung și o să ajung acolo, timpul o să demonstreze, indiferent de parcurs!”