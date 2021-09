Situația pe strada Papilian, e „o urgență și ARDE”. Boc: „Pe investitorul de acolo îl numesc INFRACTOR”

Emil Boc este foc și pară pe investitorul de pe strada Victor Papilian, care a lăsat ca șantierul său să distrugă trei străzi și casele învecinate.

„Avem de rezolvat problema de pe strada Victor Papilian care este o urgență și arde, pentru a putea să nu ajungă oamenii cu casele dărâmate pentru că un investitor, cetățean, pe care de acum îl numesc infractor, își bate joc și de oameni și de autorități.

Acolo e vorba de un investitor iresponsabil care a pornit să facă fundația la niște duplexuri, la 5 metri, fără să pună în aplicare prevederile din autorizație, de a asigura măsurile de siguranță, când treci peste 2 metri, să consolidezi dealul să nu coboare. ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții) l-a somat conform legii să oprească lucrările, dar el a continuat lucrările și are plângere penală, are amenzi de 100.000 lei, are acum autorizațiile suspendate. I s-a dat până în 25 august, din 13 august, termen să consolideze și pună în siguranță terenul, să nu mai coboare drumul și casele, să umplii terenul acolo, groapa cu pământ din nou și după aceea faci expertiză și vezi dacă se mai poate face ceva și cum se mai poate face. Prima dată măsurile astea de urgență, ca să nu coboare casele, credeți că a făcut ceva? Nimic”, a explicat Emil Boc ce s-a întâmplat pe strada Victor Papilian.

Primăria urmează să rezolve situația pe strada Victor Papilian în regim de urgență:

„Am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și am cerut două lucruri care au fost aprobate: să solicit Instanței de Judecată emiterea unui ordonanțe președențiale prin care noi, pe banii lui, să umplem groapa aia și să facem consolidările și ce trebuie ca să nu se agraveze situația și doi, să facem o expertiză pe toate străzile: Papilian, Teo Peter și Tudor Arghezi pentru a vedea ce trebuie făcut acolo ca să nu alunece străzile. Azi la ora 09:00 s-a judecat și așteptăm pronunțarea pentru ca noi să putem interveni acolo pentru a opri alunecarea. Soluția trebuie să rezulte dintr-o expertiză care să ne spună ce trebuie să facem pe termen mediu și lung”, a adăugat Boc.

