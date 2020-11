Emil Boc a explicat situația școlilor din Cluj: „Vom reveni la educația față în față, dar acum orice ieșire ne poate băga în carantină”

Toate școlile din Cluj sunt închise din luna octombrie, iar elevii și profesorii și-au mutat activitatea didactică în mediul online. Mulți clujeni consideră că școlile ar trebui redeschise. Primarul Emil Boc a explicat care este situația la nivel național, și asigură că școlile se vor deschide la un moment dat în Cluj.

„Fiecare ţară şi-a stabilit acel mix de politici pentru a putea ţine epidemia sub control, unele au închis, altele nu. La noi, prin aceste măsuri care s-au luat la nivel naţional, am reuşit să ţinem ţara să nu intrăm într-o carantină totală. Numărul de decese e mult sub media unor ţări europene. Vom reveni şi la educaţia faţă în faţă, dar acum orice ieşire din ceea ce avem ne poate trimite în ceva neprevăzut, într-o carantină naţionalizată. Este riscant să dai ce ai în mână pe ceva ce ar putea să aibă avantaje sau nu. Trebuie să mai rezistăm acum, luna asta decembrie pe care o mai avem în faţă. Va apărea vaccinul, care va însemna începutul depresurizării sistemului", a declarat Emil Boc, la un post de radio local.

CITEȘTE ȘI: