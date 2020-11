Un bebeluș născut doar cu JUMĂTATE de inimă are nevoie de mai multe operații pentru a se face bine

Marki este un bebeluș de doar 15 zile, care, din nefericire, s-a născut doar cu jumătate de inimă.

Asociația Blondie a ajutat familia bebelușului cu un zbor la Clinica San Donato, marți, unde poate beneficia de intervențiile chirurgicale care îi pot salva viața.

Următoarele 48 de ore sunt critice

Acesta a avut parte de prima operație, care a durat 12 ore și a fost încheiată cu succes de medicii de la Clinica San Donato. Cu toate acestea, mai este nevoie de câteva operații până când Marki va fi bine.

„După o intervenție de 12 ore, medicii de la Clinica San Donato au reușit să încheie prima operație din viața lui Marki, zburătorul nostru de marți. Puiul de 15 zile s-a născut cu doar jumătate de inimă și va mai avea nevoie de câteva operații până se va face bine. Următoarele 48 de ore sunt critice, dar noi visăm la zborul de întoarcere cu Merki roz. Pumnii strânși și gânduri bune!”, a scris Blondie pe Facebook.

Campania „Luăm un avion!”

Cu toate că această campanie se derulează de multă vreme, Asociația Blondie nu a reușit să strângă banii necesari achiziției unui avion dotat pentru transportul copiilor bolnavi în străinătate, unde pot beneficia de operații complicate sau tratamente ce le pot salva viața.

De la donațiile parlamentarilor, până la donațiile oamenilor și meciuri de fotbal caritabile, banii strânși continuă să fie cheltuiți pentru zboruri în străinătate și nu se pot strânge pentru avion.

Cu toate acestea, speranța nu a dispărut complet, deoarece câțiva copii curajoși și determinați au bătut la ușa Blondie și au spus clar: vrem să vă ajutăm să luați avion!

„Am ajuns alaltăieri la zborul 23 și vineri vom avea zborul 24. Am făcut 23 de zboruri în pandemie. Am plătit undeva la 400.000 de euro, care au însemnat șansa reală la viață pentru 31 de copii și 3 adulți, care fie au trebuit să se întoarcă din spitalele unde erau, fie au trebuit să plece spre clinicile care îi așteptau. De fiecare dată, am început cu aceeași idee: este șansa lor să ajungă acolo. Cine suntem noi să nu credem că viața este atât de importantă încât da, să ridici și un avion întreg pentru un singur copil, care are nevoie să fie în locul unde cineva este pregătit să îi salveze viața? Și a fost și momentul în care am realizat că putem să fim și mai buni de atât și să închiriem avioane nu este cel mai eficient lucru și a fost și momentul în care am decis să luăm un avion. Poate la început lucrurile sunau extrem de mari și de un vis prea mare. Ok, cine cumpără un avion?

În țara în care nu există o ambulanță aeriană, există doar avioane pregătite pentru alte misiuni, dar nu o ambulanță care să poată să preia în orice moment un pacient în stare gravă și să îl ducă în afara țării atunci când este nevoie de asta. Și dacă ne-am ținut oarecum ocupați cu zborurile și poate am pus în așteptare visul nostru de a lua un avion, uite că alții, sunt copii, care poate par prea mici pentru a crede în vise atât de mari, dar uite că au venit spre noi și ne-au spus: noi credem în asta, noi vrem să fim alături de voi și să vă ajutăm să luați un avion”, a povestit Adelina joi, 19 noiembrie, într-o videoconferință.

CITEȘTE ȘI: