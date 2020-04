EI, CEI DIN LINIA ÎNTÂI. Adrian Lorinț, polițist: „Nu mi-e teamă, fiindcă mă protejez. Folosesc mască și mănuși”

Adrian Ioan Lorinț are 38 de ani, iar ultimii 14 ani din viață și i-a petrecut în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. În prezent este agent șef adjunct al echipei Secției 3, care deservește zona cartierului Gheorgheni.

Unul dintre cei care se asigură că oamenii stau în izolare

Adrian face parte din compartimentul de siguranță publică și patrulare. De când a devenit o problemă răspândirea infecției cu coronavirus la noi în țară, pe lângă atribuțiile de serviciu pe care le are, bărbatul trebuie să verifice persoanele care sunt în izolare impusă la domiciliu.

„Primim liste de la Direcția de Sănătate Publică cu persoanele care sunt în izolare, iar noi mergem să verificăm dacă respectă dispozițiile legale. De obicei îi sunăm și îi rugăm să iasă pe balcon sau la geam, să vedem că sunt la domiciliu. Nu intrăm în contact direct cu aceste persoane, păstrăm distanța pentru protecția noastră. Verificăm dacă persoana se află la domiciliu, dacă respectă măsurile de izolare la domiciliu”, a explicat Adrian.

Clujenii care stau în izolare impusă la domiciliu nu știu niciodată în ce moment al zilei sau de câte ori într-o zi vor fi verificați. Din fericire, Adrian a mărturisit că până acum nu s-a întâmplat să verifice o persoană și să nu fie de găsit.

O secție plină

Una dintre cele mai mari schimbări pe care Adrian Lorinț le-a observat de când a intrat în vigoare starea de urgență este că Secția 3 din Gheorgheni este plină ochi. Dacă înainte pe un schimb erau 2-3 polițiști, acum sunt și jandarmi, chiar și agenți de la școala de poliție.

„Înainte de starea de urgență, când intram în schimb eram 2-3 polițiști, dar de când s-a declanșat starea de urgență au fost detașați mai mulți polițiști de la compartimentul poliției de proximitate, de la sisteme de pază și chiar colegi de la școala de agenți de poliție. Acum e mai multă lume în secție. În fiecare zi au fost detașați jandarmi. Dacă înainte erau zile când intrau în schimb o singură patrulă, acum sunt zile când intră chiar și 4-5 patrule pe un schimb, pe o secție”, spune agentul de poliție.

Echipele care ies acum pe teren sunt mixte, iar itineriariile de patrulare au scopul de a vederea dacă sunt respectate regulile impuse de ordonanțele militare.

Desigur, o altă schimbare importantă care a apărut odată cu instaurarea stării de urgență are legătură cu importanța protecției. Măștile, mănușile, dezinfecția au devenit parte din rutina de zi cu zi.

„Fiecare polițist este dotat cu mască, mănuși, pe care trebuie să le folosim pe tot parcursul serviciului, mașinile sunt dotate cu dezinfectant. După fiecare eveniment trebuie să ne dezinfectăm”, zice agentul.

Datorită măsurilor de protecție, Adrian Lorinț spune că nu i-a fost niciodată teamă că s-ar putea îmbolnăvi.

„Nu mi-a fost frică niciodată fiindcă mă protejez cu mănuși, cu mască, păstrăm distanța între noi și persoanele pe care le verificăm. Soția mea a plecat împreună cu copiii la bunici. I-am trimis pentru siguranța lor”, a mărturisit Adrian.

Cu declarația, la furat de ciocolată

În această perioadă polițiștii patrulează mai des cu autospecialele și sunt atenți la grupuri de persoane, să nu interacționeze sau să stea la o distanță sigură. De asemenea, acordă o atenție deosebită zonelor în care există supermarketuri. Într-un astfel de context, Adrian a fost implicat într-o situația mai ciudată.

„Am avut o persoană care a fost surprinsă furând dintr-un magazin mai multe bunuri. Printre bunuri era foarte multă ciocolată. Am întrebat-o de ce a furat atât de multă ciocolată și mi-a zis că are doi copii, unul de trei ani, iar altul de cinci, rămăsese fără serviciu, iar ciocolata era pentru ei. Am verificat și de fapt nu avea niciun copil. Furase toată acea ciocolată pentru ea”, a povestit polițistul.

Polițistul care alungă singurătatea izolării

Multe persoane sunt izolate, însă singuri, iar atunci, vizita agenților de poliție este un motiv de bucurie.

„Da, se bucură, iar eu îi înțeleg. Sunt singur acasă, familia mea a plecat la țară, așa că și eu mă bucur când mai primesc câte un telefon”, a mărturisit bărbatul.

„Oamenii din Cluj sunt respectuoși și înțelegători”

Agentul de poliție spune că a observat că oamenii înțeleg importanța regulilor pe care trebuie să le respecte, dar și cea a controalelor.

„Oamenii din Cluj de obicei sunt respectuoși și înțelegători. Se supun indicațiilor noastre, se legitimează și prezintă declarația pe propria răspundere sau adeverința de serviciu pe care o verificăm să vedem care corespunde. Mi se pare că au înțeles clujenii mesajul de a sta în casă și de a respecta normele ordonanțelor militare. Au fost situații în care am aplicat sancțiuni, dar au fost zile când am dus cu mine declarații necompletate și le-am oferit persoanelor care aveau nevoie. Eu înțeleg că nu toată lumea are coli albe, imprimantă sau internet acasă. Spre exemplu, am intâlnit un vârstnic care își scrisese declarația pe o bucată de ziar”, a povestit agentul de poliție.

De asemenea, Adrian Lorinț este dovada vie că polițiștii sunt la datorie în interesul cetățenilor, motiv pentru care de câte ori au fost situații în care declarația nu era completată așa cum ar fi trebuit, agentul a stat și a explicat cum trebuie să fie completate pe viitor.

