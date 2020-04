Ei, cei din linia întâi. Ovidiu Bărbos, polițist: „După ce se termină, mi-ar plăcea ca polițiștii și cetățenii să fie mai apropiați”

Ovidiu Bărbos este un polițist care lucrează în cadrul Biroului Drumuri Naționale Europene și Județ și a povestit pentru Monitorul de Cluj cum este o zi obișnuită pe timp de pandemie pentru el.



Ovidiu Bărbos are 39 de ani și a intrat în poliție în anul 2002. În data de 25 martie s-au împlinit 18 ani de când este un om al legii. Din 2007 este polițist rutier.

O zi obișnuită din viața unui polițist rutier pe timp de pandemie

Ovidiu spune că de când s-a instalat starea de urgență la noi în țară, atât el cât și colegii lui sunt mereu pe fugă, volumul de muncă este mult mai mare. Înainte, mai erau timp și de povești și de o cafea înainte să își înceapă tura.



„Ne prezentăm la sediu, avem acolo un grafic pe care vedem care unde acționăm , cu ce mașină ne deplasăm pe teren, cine e la comandă. În momentul în care ajungem la noi la sediu suntem dotați cu echipamente de protecție și apoi mergem pe teren. Ne grăbim dacă avem colegi care trebuie să fie înlocuiți. Nu mai avem timp de respiro, ne luăm lucrurile și plecăm în teren. Înainte, când ajungeam la sediu, mai aveam timp să bem o cafea, să schimbăm o impresie cu schimbul care ieșea, dar acum asta nu se mai întâmplă. Totul e pe repede înainte”, a povestit polițistul.

Clujenii înțeleg gravitatea situației

Omul legii a mărturisit că a rămas surprins să vadă cât de mulți clujeni înțeleg situația cu care cu toții ne confrutăm și spune că nu a întâlnit persoane recalcitrante în timpul controalelor.



„În mare parte populația cu care avem noi contact, pe care îi oprim în trafic, înțeleg gravitatea situației. Nu am întâlnit persoane recalcitrante. Aici, la Cluj, lumea știe, respectă, îi văd pe mulți cu mască și în mașină. Văd două persoane și poartă mască atât șoferul cât și pasagerul și asta mă face să mă gândesc că țin la siguranța lor, să nu contacteze ei virusul. Oamenii întreabă, cer lămuriri și sunt lămuriți în baza legii. Nu le pot spune eu să facă ceva ce nu e în ordonanță. Dacă e în lege e în regulă, dacă nu, nu”, a spus Ovidiu.



În ceea ce privește sancțiunile, polițistul mărturisește că a aplicat doar în cazurile în care a fost cu adevărat nevoie.



„Am aplicat sancțiuni efectiv unde s-a impus. Am avut persoane care se deplasau de la mijlocul Floreștiului până în centrul Clujului pentru cumpărături și au completat declarația pentru asta. Ei mergeau să facă cumpărături în Piața Mihai Viteazu. Mergeau până acolo să cumpere făină, când aveau atât de multe magazine în drum. Le-am dat sancțiunile”, a mărturisit omul legii.

„Polițiștii și cetățenii să fie mai apropiați”

De cele mai multe ori, Ovidiu petrece ore în șir verificând clujenii care se deplasează cu mașina prin oraș. Își face datoria și a fost plăcut surprins când a văzut că oamenii îi apreciază munca.



„Am mers acasă foarte impresionat de valul de aprecieri din partea cetățenilor. Polițiști, jandarmi, militari au primit meniuri cu mâncare, apă, suc, cafea, măști confecționate manual din bumbac, mănuși chirurgicale și multe mulțumiri. Lumea ne apreciază, se vede asta și m-aș bucura când se termină toate astea să fim mai buni noi ca oameni, polițiștii și cetățenii să fie mai apropiați, să înțeleagă fiecare ce rol avem. Trebuie explicat, trebuie să înțeleagă”, a spus Ovidiu Bărbos.

„Lumea trebuie să fie responsabilă”

Omul legii i-a sfătuit pe clujeni să fie responsabili, fiind un exemplu la rândul său. Având părinți în vârstă, îi ajută cu cumpărăturile, însă nu intră în contact cu ei,



„Lumea trebuie să fie responsabilă, să nu răspândească virusul fiindcă e mai ușor să previi decât să combați. Le-am spus și părinților mei că dacă au nevoie de ceva le duc, dar las cumpărăturile la poartă și plec. Nu stau să povestim, nu ne îmbrățișăm. Nu cred că ar fi vreo problemă la mine, dar mai bine să fie în siguranță. Dacă fiecare face ce trebuie, să stea în casă, vom trece cu bine. Dacă nu, virusul va tot merge dintr-o parte în alta, iar situația va ajunge să ne depășească”, a zis polițistul.



Ovidiu mărturisește că nu îi este teamă, mai ales că încă de la început i s-au asigurat condiții de protecție la muncă.



„La noi la Cluj eu zic că situația e ok atât în ceea ce privește măsurile luate de autorități, cât și munca pe care o depun cadrele medicale și măsurile de protecție a personalului. La noi de la început s-au asigurat măsuri de protecție, ni s-a spus să ne spălăm pe mâini, să ne dezinfectăm, am primit mănuși, măști. Au fost situații în care am fost expuși la cei pe care i-am tranzitat, care au venit din străinătate. Dar, respectând măsurile de protecție, consider că am fost în siguranță. Ca polițist, în linia întâi, din punct de vedere a măsurilor de siguranță, nu am avut ce comenta”, a concluzionat Ovidiu Bărbos.

