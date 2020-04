Strigător la cer, se întâmplă la Florești! Amendat de Poliția Locală pentru că l-a făcut „netrebnic” pe Facebook pe primarul Șulea

În aceste zile de cumpănă, polițiștii locali se află în subordinea Ministerului Afacerilor și Internelor (MAI), ca urmare a decretării stării de urgență. Cu toate acestea, la Florești, Poliția Locală este hotărâtă să împartă amenzi cetățenilor care și-au exprimat în spațiul public nemulțumirile față de primarul Horia Șulea.

Agenții constatatori lasă procesele verbale, gata completate cu datele de identificare ale contravenienților, în cutiile poștale, fără a se mai obosi să bată la ușile oamenilor pentru a le înmâna personal, deși cei amendați se află acasă, potrivit infocluj.eu. Este și cazul lui Edmond, sancționat pentru „adresarea de cuvinte jignitoare primarului comunei”, conform motivului invocat pe procesele verbale.

„Sus-numitul, la data și ora menționată în spațiul public Facebook, i-a adresat cuvinte jignitoare Primarului com. Florești, afirmând: «Haideți să îl bombardăm pe netrebnic cu mesaje», lezându-i demnitatea, provocând indignarea cetățenilor vizualizatori”, se arată în procesul verbal întocmit de agentul constatator, inspector Boja Ilie Călin.

Asta este prioritatea Poliției Locale acum, în plină criză provocată de nesuferitul coronavirus? Cum sunt identificate persoanele care „lezează demnitatea” primarului pe Facebook, cu nume și adrese exacte? Este cumva folosită baza de date de la Evidența Populației pentru a se „răzbuna” pe contestatarii din mediul online? Poate va ieși în față însuși Horia Șulea, condamnat pentru fapte de corupție, îndepărtat din PNL și proaspăt „uns” președinte al Partidului Ecologist Român, Filiala Cluj, într-o comună care colcăie de gunoaie!

Bărbatul amendat: „Primarule, tu nu ai lezat mii și mii de floreșteni?”

„Nu am primit nicio amendă, în viața asta a mea, de imediat 42 fucking years. Am primit acum, de la onor Primăria comunei Florești, unde sălășluiesc momentan, o amendă pentru că am lezat demnitatea primarului. Nici măcar nu erau vorbe grele.

Probabil că apelativul «netrebnic» a fost interpretat în mod eronat de către cățeii primarului. Bun așa! Dar te întreb eu, primarule, tu nu ai lezat mii și mii de floreșteni, cu minciunile pe care le vinzi pe post de adevăruri absolute? Cum rămâne cu promisiunile nerespectate, cu toate minciunile răspândite fără jenă? Dormi liniștit, știind că ești un mincinos patologic?

Ai emis ordine fără acoperire, doar că să ieși primar în 2016 și câte și mai câte! Ai ținut comuna înecată în gunoaie, din cauza unor orgolii personale, neținând seama de sănătatea oamenilor. Bobiță, ai greșit încă o dată!”, și-a manifestat nemulțumirea – pe Facebook – cetățeanul amendat cu 1.000 lei, care a declarat că va contesta amenda, cerând și altora care s-au trezit cu astfel de sancțiuni să nu se lase păgubași.

Lector universitar: „Autorităților, voi sunteți angajații noștri!”

„Băi, ticălos de primar floreştean şi, mai ales, ridicole slugi local-poliţieneşti, băi, sclavilor, măi, Trahanachi şi Pristandale de la ţară, cretini gonflaţi şi abuzivi, primate stupide cocoţate prin posturi, băi, imbecili orgolioşi, nu încercaţi să profitaţi de faptul că suntem închişi în case, că treaba asta nu va dura la nesfârşit.

Domnu’ Şulea, baron local cu aere de mare şef, domnu’ agentu’ lu’ Peşte, care-ai redactat şi semnat procesul-verbal, măi, nulităţilor, vă plictisiţi? Chiar credeţi că n-o să revină ziua când, în loc să vă spunem adevărul «virtual», să vi-l urlăm sub geamuri? Când, dacă ne mai sfidaţi mult acum, o să vă facem să vă ascundeţi pe sub mese? Băi, puternicilor, cine v-o fătat şefi? Băi, autorităţilor care tot n-aţi priceput că VOI sunteţi angajaţii/ slujbaşii NOŞTRI, ce să facem, băi, ca să-nţeleagă neuronii voştri ăia răruţi şi surmenaţi?

Peste tot, în toată țara, oamenii se uită la Suceava, la Constanța, la Arad și la toate locurile în care fițele, ideile, nepriceperea, prostia, ticăloșia unor baroni locali omoară oameni. Credeţi că dacă faceţi pe proprietarii într-o comună de lângă un mare oraş veţi trece neobservaţi? Ne-am săturat de voi toţi, în ceasul al doisprezecelea v-o spunem: nu mai sunteţi în poziţia de a ne băga pumnul în gură. Sau, dacă, aşa cum se vede, insistaţi, aşteptaţi numai!”, se arată într-un mesaj dur – postat pe Facebook – al lui Cornel Dumitru Vîlcu, lector în cadrul Universității „Babeș-Bolyai”.

CITEȘTE ȘI:

CITEȘTE ȘI:

CITEȘTE ȘI:

CITEȘTE ȘI:

CITEȘTE ȘI: