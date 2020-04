3 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate a drumului care leagă Clujul de A3 și A10

Licitația a fost publicată în Sitemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și privește contractul de elaborare a studiului de fezabilitate, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construire de către beneficiar, proiectul tehnic de execuție, pregătirea documentației de atribuire a contractului de lucrări, acordarea de asistență tehnică beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitații pentru lucrări, întocmirea documentației de suport și asistență tehnică acordată beneficiarului pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 6 mai, iar valoarea contractului este estimată la 2.719.778 lei - 3.213.374 de lei, bani europeni prin Programul Operational Infrastructura Mare - POIM.

Drumul Expres Turda-Hamleu, din care face parte drumul vizat de proiectul licitat, are o lungime totală de 320,2 kilometri și un cost estimativ de 1,7 miliarde de euro. Lucrările la sectorul de drum care va lega A3 de DN1, de 5,3 kilometri, sut estimate la aproximativ 55,3 milioane de euro, cu câte două bezi pe sens, iar mare parte din lucrări se vor desfășura în zona de deal-munte.

Drumul Expres pentru realizarea conexiunii A3 cu DN1 - zona Mărtinești este un proiect prioritar în Strategia de Dezvoltare Rutieră a Ministerului Transporturilor, având scopul de a degreva traficul din Turda și reducerea distanței dintre Cluj-Napoca și A3, respectiv A10.

Clujul, conectat direct la autostradă

Primarul Emil Boc a avut o discuţie, în luna februarie, cu Ministrul Transportului şi l-a convins de necesitatea unui drum pe patru benzi între Tureni şi Autostrada Transilvania. Edilul este de părere că proiectul se poate realiza în doar câteva luni, iar astfel se va evita toată aglomeraţia din Turda.

Boc a explicat în detaliu cum îşi doreşte să fluidizeze traficul pe ruta Cluj-Napoca – Turda, dar şi cum această măsură ar putea reduce traficul pe ruta Cluj-Gilău.

"Am obţinut sprijinul Ministrului Transportului pentru conectarea Clujului de autostradă. Dacă vrei să mergi la Bucureşti sau Braşov trebuie să mergi prin Turda, că doar nu o să mergem să batem calvarul din Floreşti – Gilău. Astăzi este un calvar să treci prin Turda, în special mini centura pe care nu au reuşit să o finalizeze. În plus, cei din Turda sunt sufocaţi de trafic. Am cerut şi am obţinut aprobarea Ministrului, în prezenţa tuturor şefilor de companii, pentru realizarea unui proiect rapid, dar foarte important. De la Tureni, vom realiza un drum de 5,4 kilometri pe patru benzi care va intra direct în autostradă. Mergi pe 4 benzi din Cluj până în Tureni şi de acolo încă 5,4 kilometri tot pe patru benzi până în autostradă. Gândiţi-vă cât timp am salva pe această rută. În plus, decongestionăm şi Gilău-Cluj, deoarece mulţi care merg pe autostradă sunt obligaţi să ocolească pe acolo. Trei luni de zile se face studiu de fezabilitate după care se va face proiectarea şi licitaţia, iar 9 luni se face execuţia. Cred că se poate încheia această lucrare până la finalul lui 2021.", a declarat Boc.

Noul proiect ar ajuta considerabil fluidizare traficului pe ruta Cluj-Napoca - Turda, una dintre cele mai aglomerate la ora actuală la nivelul întregului judeţ. De altfel, Asociația Pro Infrastructură (API) şi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj au avut numeroase discuţii în ultimele luni pentru realizarea unui astfel de drum.