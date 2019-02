Tişe se ia la întrecere cu Guvernul? Consiliul Judeţean anunţă construirea unui Spital Regional de Copii. “Va fi gata în doi ani”

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, că în cursul acestui an va demara toate procedurile pentru construirea, din fonduri proprii, a unui spital pediatric cu 700 de locuri.

“În momentul de faţă, Spitalul de Copii este un spital regional el deservind, din punct de vedere al pacienţilor, întreaga regiune a Transilvaniei. Aproape 60% dintre pacienţii Spitalului de Copii sunt copii din alte judeţe decât judeţul Cluj. Acest spital îşi desfăşoară activitatea în 14 clădiri diferite şi vorbim de 11 secţii, două compartimente şi unitatea de primiri urgenţe. Am căutat de aproximativ un an o locaţie potrivită pentru a demara construcţia unui spital monobloc. Va fi un spital regional de copii monobloc. Am avut mai multe variante de lucru, am verificat mai multe amplasamente, de la terenul de pe Victor Babeş, la terenul de pe actualul spital de pe Moţilor, până la vreo două terenuri pe care le avea USAMV. În final am reuşit să concluzionăm, împreună cu cei de la Spitalul de Copii şi cu cei de la Direcţia de Sănătate Publică, că cea mai bună locaţie pe care o avem astăzi şi care se potriveşte pentru acest obiectiv este un teren pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca îl deţine în Borhanci, fosta locaţie Casarom, între străzile Borhanci şi Sopor”, a declarat Alin Tişe.

Potrivit lui Tişe, viitorul spital este poziţionat între cele două centuri (centura Vâlcele-Apahida şi viitoarea centură metropolitană) cu acces la străzile Borhanci şi Sopor.

“Consiliul Judeţean va demara construirea acestui spital monobloc de copii de 700 de paturi. Avem sprijinul domnului Boc. Acest teren va fi oferit cu titlu gratuit din domeniul al municipiului în domeniul public al judeţului. Discutăm de 7 hectare de teren pe care Primărie le va pune la dispoziţie. La fiecare pat de spital se impune 100 mp de spaţiu verde”, mai spune Tişe.

El a mai spus că în prezent se lucrează deja la hotărârile de consiliu judeţean şi consiliu local de transfer de proprietate.

“În prezent, se lucrează deja la hotărârile de Consiliu Local şi Judeţean de transfer de proprietate. În paralel, deja se lucrează la PUZ-ul primăriei, PUZ-ul va intra în comisia de urbanism. După ce vom avea în proprietate acest teren şi vom deveni proprietarii efectivi, vom demara studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi execuţia”, mai spune preşedintele CJ Cluj.

Tişe spune că viitorul spital va costa între 8 şi 10 milioane de euro.

“Studiul de fezabilitate ne va spune costurile efective, ne va spune ce va conţine el, ca număr de secţii, ca amplasament. E greu de spus cât va costa, cât poate costa un spital? În jur de 8-10 milioane de euro. Mă antepronunţ, nu sunt specialist. Noi vom putea asigura pe bugetul multianual toţi banii pentru acest spital. Încercăm să grăbim cât putem de mult această procesură. Intenţia noastră este de a construi acest spital în maxim 2 ani. La fel cum am construit şi stadionul. Este important că avem această locaţie. Este o locaţie bună, într-o zonă de dezvoltare, ea va deveni parte componentă a oraşului în câţiva ani. Floreştiul este deja o zonă mult prea aglomerată, distanţele şi timpul de ajungere acolo sunt mai mari decât locaţia pe care noi o avem. Cele două centuri care vor deservi în perspectivă, una există, cea de-a doua va fi în câţiva ani, va face accesul facil la această locaţie. În paralel, este un proiect de lărgire a străzii Borhanci la patru benzi. Primăria lucrează acum la sensul giratoriu. Obţine terenul de la USAMV. Doresc să începem acest spital în regim de urgenţă. Primăria ne dă tot sprijinul. Toate costurile vor fi suportate din banii Consiliului Judeţean”, a mai spus Tişe.

Preşedintele Consiliului Judeţean spune că viitorul spital nu putea fi construit pe actualul amplasament de pe Moţilor din cauză că ar fi fost nevoie ca zeci de familii în vârstă să fie expropriate.

“Spitalul de Copii poate face faţă încă la nevoile pe care le avem. Avem aglomeraţie la anumite secţii, evident că urgenţa nu face faţă niciodată la nevoile pe care le are spitalul în prezent. Varianta de a construi pe locaţia prezentă a căzut pentru că ar fi trebuit să expropriem 20 de familii, trebuia să evacuăm 20 de persoane vârstnice din construcţiile de lângă. Nu am putut să mergem pe această variantă, erau foarte multe pagube, riscam să fim atacaţi şi blocaţi în instanţă. Când vom muta spitalul vom decide ce se va întâmpla cu clădirile spitalului de copii, e prematur să vorbim. În acest an îmi doresc să ajungem la faza de autorizaţii de construcţii, după care vom demara licitaţia, iar din momentul semnării contractului în doi ani să terminăm spitalul”, a mai spus Tişe.

Una dintre variantele vehiculate de Consiliul Judeţean, în vara anului 2018, a fost preluarea "Spitalului Pelican" de pe Calea Turzii. Intenţia însă nu s-a materializat. Grupul maghiar Kesz a anunţat însă că va transforma clădirea care trebuia să devină primul spital privat din Cluj-Napoca în spațiu de birouri și aparthotel, printr-o investiție de 20 de milioane de euro, prima a acestuia din România.

Primaria Cluj-Napoca a concesionat companiei Casarom un teren de 50 de hectare in zona Borhanci, iar in schimbul acestei concesiuni investitorul va livra municipalitatii 120 de locuinte sociale, 14 hectare de teren si va viabiliza intregul teren. În 2008, Casarom trebuia să livreze primele locuinţe în Borhanci, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În total, ar fi trebuit să se construiască 1.200 de locuinţe, birouri şi spaţii comerciale într-o investiţie de 90 de milioane de euro.

Anul trecut, Consiliul Judeţean Cluj a solicitat să preia construirea Spitalului Regional de Urgenţă.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, le-a replicat, reprezentanţilor Consiliul Judeţean Cluj, în legătură cu construirea din fondurile proprii a unui spital regional, insistând că acest proiect va fi făcut de către Guvernul României.

Pintea le-a cerut celor de la Consiliul Judeţean Cluj să se ocupe, în schimb, de spitalul de pediatrie pe care îl au în subordine, despre care spune că are "referinţe nu tocmai plăcute".

"Spitalul regional Cluj-Napoca se va face de către Guvernul României, cu atragerea de fonduri europene. Am înţeles că sunt nişte discuţii în spaţiul public. Consiliul Judeţean Cluj cred că ar trebui să se ocupe de Spitalul de pediatrie, pentru că am nişte referinţe nu tocmai plăcute despre ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere al structurii", declara ministrul Sănătăţii.