După jumătate de an, locuitorii comunei Aiton vor avea cu ce ajunge la Cluj

În urmă cu jumătate de an, localitatea Aiton a rămas fără unicul mijloc de transport rutier cu care muncitorii și copiii făceau naveta la Cluj-Napoca. Firma care opera în zonă s-a restras la începutul lunii septembrie a anului trecut fiindcă nu aveau bani să își plătească șoferii. Primarul comunei a apelat disperat la Primăria Cluj-Napoca și la CTP Cluj pentru a cere ca rețeaua de transport public clujean să fie extinsă până în Aiton.

„Facem parte din Asociația Metropolitană Cluj de la înființare. Dac nu facem parte din zona de transport public local. Am făcut demersuri să fim primiți din 2016, să se prelungească rețeaua din Gheorgheni până în Aiton, și doar domnul Boc ne-a refuzat. Ar fi trebuit să fie bunăvoință. În Aiton sunt oameni care vor să vină la Cluj și nu sunt de vină că primarul are o anumită culoare politică. Ei trebuie să meargă la serviciu și copiii la școală. Sper să găsesc o soluție de la cei care ne-au ajutat până acum și sper ca domnii de la CTP or să înțeleagă că trebuie să ne primească și pe noi”, declara anul trecut Nicoale Făgădar, primarul comunei.

Consiliul Județean Cluj a organizat vineri o licitație privind atribuirea licenței de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe ruta Cluj-Napoca-Vâlcele-Aiton.

În urma parcurgerii procedurii legale, traseul T 79: Cluj-Napoca/ At. Fany Prestări Servicii S.R.L. – Vâlcele – Aiton a fost atribuit operatorului de transport Save Tour S.R.L., desemnat câștigător în urma licitației organizate în acest scop.

În perioada imediat următoare, după parcurgerea ultimilor pași procedurali în relația cu Autoritatea Rutieră Română, operatorul de transport Safe Tour S.R.L. va asigura curse regulate în zilele de luni până vineri, inclusiv, pe ruta Cluj-Napoca – Vâlcele - Aiton, frecvența acestora fiind de trei plecări pe zi din Cluj-Napoca, respectiv din Aiton. În ceea ce privește orele de plecare a mijloacelor de transport din Cluj-Napoca spre Aiton, acestea vor fi 5.55, 15.20, 17.15, respectiv din Aiton 5.10, 6.40 și 16.15.