Mâncare asezonată cu bucăți de hârtie la cantina Hasdeu

O tânără studentă a trimis un mesaj prin care s-a plâns de descoperirea neobișnuită pe care a făcut-o în timp ce lua prânzul la cantina Hasdeu. Printre bucățile de carne din felul principal a găsit bucăți de hârtie. Cu toate că s-a plâns angajaților cantinei, răspunsul a fost unul nesatisfăcător pentru ea.



„Astăzi, 18.01.2018 , în jurul orei 13:00, am fost ca orice student la cantina din Hasdeu pentru a lua prânzul. Îmi luasem o ciorbă țărănească de vită și un fel principal de mâncare. În timp ce mâncam acea ciorbă am observat că pe una dintre bucățile de carne era o hârtie, părea a fi o etichetă. Când am avertizat doamnele de acolo spunându-le că trebuie să acorde mai multă atenție în bucătarie, o doamnă mi-a răspuns bine, nepăsându-i de acest lucru. Rușine doamnelor de la bucătărie care nu au niciun pic de respect pentru numărul mare de studenți care merg la acea cantina pentru a mânca!”, a spus studenta.