De 10 ani, primarul Emil Boc promite demolarea garajelor. ”Garajele nu mai au viitor în Cluj-Napoca”

”Garajele nu mai au viitor în Cluj-Napoca. Nu cred că mai e cazul să mai repet acest lucru. 13 parkinguri sunt în construcție. Dispar sute și peste o mie de garaje. Pe măsură ce curățăm situația juridică de sub aceste parkinguri treptat le vom demola. Sunt niște proceduri extrem de riguroase pentru demolare, nu poţi să o faci de pe o zi pe alta, pentru că trebuie să îi dai un termen omului să își mute lucrurile din garaj și dacă nu vrea să faci alte proceduri pentru a-i securiza bunurile. Trebuie o licitație pentru demolare. Avem procedurile în lucru. Am demolat deja o parte din garajele acolo unde am realizat parkingurile supraterane. Sunt proceduri de demolare unde se fac acum parkinguri și avem proceduri pentru alte platforme de garaje care se desființează. Știu că este o marotă și a dvs și a unor jurnaliști, dar garajele se demolează într-o procedură pe care o avem la Primărie. Demolarea trebuie făcută cu cap. Dar nu trebuie să învrăjbim oamenii, trebuie toți să înțeleagă că viitorul nostru de dezvoltare este fără garaje şi în locul lor punem altceva în loc. prima soluţie e că punem parking supraterane în diverse zone ale Clujului”,a spus primarul la o emisiune radio.

Boc mai spune că cei care vor rămâne fără garaje vor primi loc în parking.

“Sunt multe procese în instanță pentru terenul de sub garaje și așteptăm rezolvarea proceselor. Sunt multe terenuri private sub garaje. Pe măsură ce se eliberează locurile, se pot face parkinguri. Sunt mulți atașați de tema garajelor și alții care nu au unde să își parcheze maşinile. Cei care rămân fără garaj vor avea loc în parkinguri, așa că nu trebuie să își facă griji. Prin desființarea garajelor se creează la două garaje aproximativ încă un loc de parcare în plus”, a mai spus primarul

Edilul spune că alte 20.000 de maşini au venit în Cluj pe lângă cele ale studenţilor, după eliminarea taxei de timbru.

“Să ne înțelegem că au venit şi foarte multe maşini în Cluj, peste 20.000 de mașini second-hand, pe lângă cele 20.000 de mașini ale studenților. Au venit ca urmare a taxei de timbru eliminată. Nimeni nu a întrebat dacă poate să aducă maşini în Cluj. Le-au parcat unde au crezut de cuviinţă. Nu am fost de acord cu scoaterea taxei, e dezastru ecologic pentru România pentru că ne transformăm într-un cimitir de mașini vechi. De aia am ţinut taxa. Noi suntem victimele, Guvernul ia decizia, administraţiile locale suportă, pe banii noştri. Ridicăm în fiecare săptămână maşini abandonate. Este dezastru în cartiere, pentru că după ora 20.00 nu mai poți arunca un ac. Jumătate dintre mașini nu se mișcă în timpul zilei. Unele sunt în situație de a fi înmatriculare și lăsate acolo. Sunt familii cu 3 - 4 mașini. Eu nu am posibiltatea legală să le iau pe loc. Numai după 60 de zile pot să ridic mașina. Este o problemă legată de această taxă. Toate se sparg în capul nostru. Când aduci cinci mașini pe familie, cineva ne întreabă pe noi la Primărie dacă are loc de parcare sau nu?”, a explicat primarul Emil Boc.