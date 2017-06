Radu Mihăileanu: Niciodată nu încerc să transmit mesaje prin filme

”Tatăl meu vine peste tot în lume, oriunde aş filma. Ţine şi un fel de discurs şi binecuvântează filmul […] am o relaţie foarte strânsă cu tatăl meu şi consider că eu doar continui munca sa într-un fel. El nu poate citi acum, dar înainte el era primul om care citea scriptul. El venea şi îşi dădea ok-ul”, a spus Radu Mihăileanu la conferinţa TIFF Lounge, citat de news.ro.

Regizorul a fost întrebat dacă i se pare ciudat faptul că, la scurt timp după lansarea documentarului ”Caricaturiştii- Infanteriştii democraţiei”, care spune povestea luptei pe care 12 caricaturişti o poartă în slujba democraţiei, au avut loc atentatele de la Charlie Hebdo, din Franţa, el răspunzând că uneori are ”un soi de intuiţie”.

”Oamenii spun că din păcate, uneori am un soi de intuiţie, mai ales că am făcut acel film înainte de evenimentele de la Charlie Hebdo. Este povestea a 12 caricaturişti din mai multe zone ale lumii. Am avut acelaşi fel de intuiţie cu filmul The Source, un film despre drepturile femeilor din lumea arabă. După ce am terminat de filmat în Maroc, Revoluţia arabă a început. Noi, artiştii, avem un soi de antene, şi simţim lucruri de genul acesta”, a mai spus el.

El a vorbit şi despre filmele sale, dar şi despre perioada petrecută la filmări în Cluj-Napoca şi în satul Dancu, unde s-a turnat o parte a peliculei ”Povestea Iubirii”.

”Niciodată nu încerc să transmit mesaje prin filme. Eu sunt doar un povestitor. Am poveşti pe care mi le imaginez, dar adevărul este subiectiv. Încerc să spun acea poveste în cel mai bun mod cu putinţă. Ştiu că acea poveste va fi interpretată în multe feluri şi o poveste bună trebuie să poată să reziste ani şi ani […] Singurul sat autentic pe care l-am găsit a fost Dancu. Toate celelalte sate se transformaseră şi ai case noi sau cabluri electrice. Dancu a fost singurul sat care s-a potrivit. Căutam zone care să semene cu Santiago de Chile, şi anumite străzi şi clădiri din Cluj-Napoca se potrivesc. Producătorul meu, de asemenea, a insisitat să filmez aici. Am avut aici oameni minunaţi şi o echipă minunată. Este un loc minunat şi am avut aici o perioadă foarte plăcută”, a mai spus el.

Radu Mihăileanu este cunoscut pentru titlurile multi-premiate ca ”Trahir” (1993), ”Trenul vieţii/ Train de vie” (1998) - Premiul FIPRESCI la Veneţia şi Premiul publicului la Sundance, ”Trăieşte!/ Va, vis et deviens!” (2005) - Premiul publicului secţiunii Panorama la Berlin şi Premiul César pentru scenariu original. ”Concertul” (2009), filmat în România, a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin, recompensat cu César pentru sunet şi coloană sonoră şi premiat cu patru trofee Gopo. ”Izvorul femeilor/ La source des femmes” a fost selectat în 2011 în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes.