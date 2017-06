Lucrările la Podul Traian. Clujenilor le-a ajuns cuțitul la os: "Puneți mandatul pe masă? Da sau nu?"

Primăria municipiului Cluj-Napoca a început în 22 august lucrările de construcție la Podul Traian. Atunci, primarul Emil Boc spunea că execuția podului va dura 6 luni și constă în demolarea completă a podului vechi și realizarea unui pod nou.

Lucrările ar fi trebuit să fie finalizate în luna mai, apoi termenul s-a mutat în 1 iunie, iar ultimul termen preconizat este 30 iunie.

Un clujean, sătul de aceste promisiuni, l-a întrebat pe viceprimarul Dan Tarcea dacă își dă demisia dacă nici acest ultim termen nu va fi respectat.

"Nu cred că terminarea unui pod ține de mandatul primarului. Podul Traian va fi gata în 30 iunie. Cu siguranță, va fi gata acest pod în 30 iunie. Nu fac asemenea pariuri cu mandatul , depun mandatul sau nu îl depun dacă e gata un pod sau nu pentru că în primul rând nu depinde de mandatul meu sau de mine în cât timp se usucă betonul sau în cât timp se poate face o hidroizolație sau dacă sunt minus 25 de grade afară sau nu. Nu am vrut să întindem termenul pentru că am fi putut da un termen de execuție de 2 ani. Am încercat să stabilim niște termene cât mai realiste. Inițial, am dat termen luna mai, după aceea luna iunie", a replicat Tarcea, la un post de radio.

