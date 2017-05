Boc se încurcă în propriile promisiuni: Podul Traian NU va fi gata vara aceasta!

Încă din 2013 când s-a surpat, podul Traian este în veşnice reparaţii și modernizări. De abia în august 2016 Primăria Cluj a dat undă verde lucrărilor care trebuiau finalizate anul acesta în februarie. Termenul s-a prelungit până în vară.

De aproape 10 luni de zile, circulaţia în zonă, atât pentru maşini, cât şi pentru pietoni, este dată complet peste cap de lucrări, de străzi închise şi alte restricţii, ceea ce a dus la aglomerarea oraşului. Iar calvarul va mai dura.

În luna martie, primarul Emil Boc dădea asigurări că lucrările vor fi finalizate până în 1 iunie, la aproape un an de la demararea lor. Se pare că nici această dată nu va fi respectată. Cine este de vină? Vremea.

“Podul va fi gata conform contractului. Nu am primit graficul final după ultima etapă de montare a grinzilor. Contractul prevede nişte termen, sunt nişte etape care trebuie respectate, care pot duce la prelungirea termenului contractual dacă ele au o justificare ce ţine de procesul tehnologic. Vom primi săptămâna viitoare graficul astfel încât firma va da explicaţii publice cu privire la lucrări. Ce este important, partea cea mai grea, montarea grinzilor, a fost realizată. Este o chestiune care ţine de câţiva centimetri, uneori milimetri, dacă o grindă nu are exact configuraţia prevăzută, poate să dea nişte probleme tehnice şi nimeni nu-şi asumă aceste lucruri decât după ce le verifică în detaliu. Eu sunt foarte sincer, prefer o soluţie făcută ca la carte, temeinic, justificată, analizată, certificată şi să nu ne grăbim numai pentru că trebuie să ne grăbim. Acest pod va dura zeci de ani. Ei trebuie să măsoare fiecare grindă să vadă dacă corespunde exact cofrajului iniţial pe care l-a avut şi dacă există o deviere trebuie să te duci înapoi la cel care a făcut grinda să o înlocuiască. E o relaţie care nu ţine nici de noi, nici de constructor. Conform unui termen prevăzut în contract, fără să ne uităm la toate condiţionalităţile legate de vreme, au fost şi probleme cu vremea , era termenul în jur de 1 iunie, eu sper ca firma ne va da graficul încât să fie gata. Este exclus ca lucrările să fie gata în toamnă. Sunt convins că va fi gata podul în iunie. Dacă firma Diferit nu are justificare, poate fi penalizată”, a spus Boc într-o emisiune la radio.

Lucrările sunt realizate de firma SC Diferit SRL, iar valoarea contractului încheiat este de 6,5 milioane de lei. Podul va avea 4 benzi de circulație rutieră, 2 piste pentru bicicliști și 2 trotuare pietonale.

La începutul lunii martie, acelaşi Boc, la aceeaşi emisiune la radio spune că “podul Traian va fi gata la sfârşitul lunii mai, iar 1 iunie ar trebui sa ne găsească cu circulaţie pe Podul Traian”.

În august 2013, imediat după ce s-a rupt o bucată din pod, primarul declara că au început demersurile pentru reparararea podului Traian. La începutul anului 2014, acelaşi primar vorbea despre acelaşi pod. Atunci promitea că lucrările vor începe în cursul anului 2014, urmând să fie încheiate în anul următor. 2014 a trecut şi podul a rămas în acelaşi stadiu: surpat şi cu trotuarul închis circulaţiei pietonale. Pe lista priorităţilor pe 2015 a fost inclusă, din nou, modernizarea podurilor, dar s-a repetat scenariul din anul precedent. De abia în 2016 Primăria s-a mobilizat şi a început lucrările de modernizare.

Modernizarea podului Traian a intrat în atenţia Primăriei, abia în 2013, după ce în primăvară şi apoi în luna august au avut loc două incidente pe podul Traian. În primul caz, o femeie în vârstă a fost la un pas să cadă în Someş după ce o bucată din trotuar s-a rupt sub picioarele ei în timp ce trecea podul. Femeia a scăpat cu răni uşoare deoarece sub picioarele sale se afla o conductă şi astfel nu a căzut în râu. La două luni după această întâmplare, acelaşi trotuar s-a surpat pe o lungime de aproximativ 20 de metri şi a fost ridicat cu o macara. Circulaţia a fost întreruptă mai multe ore.