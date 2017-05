Primăria dă un nou termen pentru finalizarea Podului Traian: “O să vedeţi că a meritat aşteptarea”

De 10 luni de zile, circulaţia în zonă, atât pentru maşini, cât şi pentru pietoni, este dată complet peste cap de lucrări, de străzi închise şi alte restricţii, ceea ce a dus la aglomerarea oraşului. Iar calvarul va mai dura.

“La Podul Traian s-a lucrat foarte bine, am avut o iarnă grea şi nu s-a putut lucra la pod. Şi contractul a fost în aşa manieră, în cazul în care nu se poate lucra o anumită perioadă, să se extindă termenul. Nu am putut anticipa că vor fi minus 25 de grade şi nu am vrut să punem în pericol sub nicio formă podul pentru că este o lucrare majoră a Clujului. Ne dorim să avem podul pentru cel puţin următoarea sută de ani, trebuie să fie în garanţie şi funcţiune. O să vedeţi, după ce o să fie gata, că a meritat aşteptarea. Podul Traian va fi gata până la data de 30 iunie, cu siguranţă. Termenul real de finalizare este 30 iunie. E sigur. Acolo trebuie făcute nişte hidroizolaţii, pe vremea aceasta nu se poate face hidroizolaţia, nu avem cum să facem hidroizolaţia dacă ploile ţin 3 săptămâni. Acum sunt alte lucrări care se pot face în paralel şi se poate lăsa hidroizolaţia pentru atunci când vremea permite. Este sigur termenul şi pe 30 iunie va fi gata podul”, a spus viceprimarul Dan Tarcea, joi, la o emsiune la radio.

Lucrările sunt realizate de firma SC Diferit SRL, iar valoarea contractului încheiat este de 6,5 milioane de lei. Podul va avea 4 benzi de circulație rutieră, 2 piste pentru bicicliști și 2 trotuare pietonale.

În august 2013, imediat după ce s-a rupt o bucată din pod, primarul declara că au început demersurile pentru reparararea podului Traian. La începutul anului 2014, acelaşi primar vorbea despre acelaşi pod. Atunci promitea că lucrările vor începe în cursul anului 2014, urmând să fie încheiate în anul următor. 2014 a trecut şi podul a rămas în acelaşi stadiu: surpat şi cu trotuarul închis circulaţiei pietonale. Pe lista priorităţilor pe 2015 a fost inclusă, din nou, modernizarea podurilor, dar s-a repetat scenariul din anul precedent. De abia în 2016 Primăria s-a mobilizat şi a început lucrările de modernizare.

Modernizarea podului Traian a intrat în atenţia Primăriei, abia în 2013, după ce în primăvară şi apoi în luna august au avut loc două incidente pe podul Traian. În primul caz, o femeie în vârstă a fost la un pas să cadă în Someş după ce o bucată din trotuar s-a rupt sub picioarele ei în timp ce trecea podul. Femeia a scăpat cu răni uşoare deoarece sub picioarele sale se afla o conductă şi astfel nu a căzut în râu. La două luni după această întâmplare, acelaşi trotuar s-a surpat pe o lungime de aproximativ 20 de metri şi a fost ridicat cu o macara. Circulaţia a fost întreruptă mai multe ore.

