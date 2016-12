Clujencele de la Cheeky Girls, primul loc în topul celor mai proaste cântece de Crăciun

De-a lungul timpului, clujenecele au fost nelipsite din clasamentele celor mai proaste melodii de Crăciun. Astfel,criticii de la "Slant Magazine" au plasat melodia "Boys and Girls" a celor două românce de la Cheeky Girls pe locul patru, în clasamentul celor mai proaste piese de Crăciun.

"Cântecul nu are mare legatură cu Crăciunul, însă există un sunet sintetizat, niște clopoței de sanie, iar videoclipul le arată pe gemene în fața unui brad de Crăciun la o petrecere lângă piscină, deci merge", scriau jurnaliștii de la Slant Magazine.

Revista plasa pe locul întâi in acest top piesa "The Christmas Shoes", de la NewSong, iar in top au intrat si formatia New Kids on The Block, dar si Neil Diamond.

Într-un top realizat de blogul JustEat.co.uk, o altă piesă a gemenelor romance, "Have A Cheeky Christmas", a castigat doar un "premiu de consolare", cea mai proasta piesa de Craciun fiind considerata "Theres No-One Quite Like Grandma", de St Winifreds School Choir.

Topul pieselor românești

Muzica de Crăciun care l-ar speria și pe Grinch nu se rezumă la Fuego. Și artiștii pop reușesc să ne scoată din minți.

Oferim în cele ce urmează doar câteva exemple de "hit-uri"