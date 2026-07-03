Show de drone în premieră națională, la Street FOOD Festival Cluj-Napoca (P)

Ediția aniversară Street FOOD Festival Cluj-Napoca | All Stars continuă în acest weekend cu unul dintre cele mai așteptate momente din programul festivalului.



Duminică, 5 iulie, publicul este invitat să participe la o experiență în premieră națională: primul show de drone din România sincronizat cu muzică live.

Momentul special va avea loc pe Aleea Stadionului și va transforma cerul Clujului într-o scenă spectaculoasă, unde sute de drone vor crea un spectacol vizual impresionant, sincronizat în timp real cu concertul susținut de trupa om la lună. Conceput special pentru ediția aniversară care marchează 10 ani de Street FOOD Festival, show-ul îmbină tehnologia, arta și muzica într-o experiență unică pentru public.

Până la momentul culminant de duminică seara, vizitatorii sunt așteptați să descopere toate experiențele pregătite în cadrul Street FOOD Festival Cluj-Napoca | All Stars, care se desfășoară până în 5 iulie pe Aleea Stadionului.

Ediția aniversară reunește peste 50 de concepte de street food inedite care aduc preparate inspirate din bucătăriile asiatice, mediteraneene, americane, românești și mexicane. De la reinterpretări moderne ale preparatelor tradiționale până la specialități internaționale și deserturi artizanale, festivalul oferă o experiență gastronomică diversă pentru toate gusturile.

Programul include, de asemenea, 5 scene, concerte cu acces gratuit, zone tematice, DJ set-uri, street performance-uri, activități pentru cei mici și pentru întreaga familie.

Pentru familii, festivalul pune la dispoziție zone de relaxare, activități pentru copii și experiențe dedicate tuturor vârstelor, transformând Aleea Stadionului într-un spațiu de întâlnire și petrecere a timpului liber pentru întreaga comunitate.

Ultima zi a festivalului va culmina cu show-ul de drone sincronizat cu muzica live a trupei om la lună, un moment special creat pentru a celebra cei 10 ani de Street FOOD Festival și pentru a oferi publicului o experiență unică în România.

Street FOOD Festival Cluj-Napoca | All Stars se desfășoară în perioada 2–5 iulie 2026, pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca.

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