Marșul Bicicliștilor Clujeni ajunge la ediția cu numărul 196. Traseu de 15 kilometri prin Cluj

Pasionații de ciclism se vor reuni sâmbătă în Piața Unirii, unde va avea loc cea de-a 196-a ediție a Marșului Bicicliștilor Clujeni. Participanții vor porni la ora 10:00 pe un traseu de aproximativ 15 kilometri.

Marșul Bicicliștilor Clujeni ajunge la ediția cu numărul 196. Traseu de 15 kilometri prin Cluj / Foto: Clubul de Cicloturism Napoca

O nouă ediție a Marșului Bicicliștilor Clujeni va avea loc sânbătă, 4 iulie. Pasionații de ciclism sunt așteptați de la ora 10 în Piața Unirii din Cluj-Napoca, de unde vor pleca pe un traseu de aproximativ 15 kilometri, care traversează mai multe zone ale orașului. Evenimentul este organizat de Clubul de Cicloturism Napoca și se adresează tuturor celor care dețin o bicicletă în stare bună de funcționare.

Care va fi traseul

Potrivit organizatorilor, traseul are o lungime de aproximativ 15 kilometri și include mai multe porțiuni de urcare, diferența totală de nivel fiind de aproximativ 300 de metri.

Bicicliștii vor pleca din Piața Unirii și vor circula pe străzile Regele Ferdinand, Emil Racoviță, Gruia, Cetății, Calea Moților, Petru Maior și Napoca, urmând să facă un popas pe Cetățuie, după care vor reveni în Piața Unirii. Marșul se va desfășura exclusiv pe străzi asfaltate, iar organizatorii spun că poate fi parcurs de orice persoană obișnuită să meargă cu bicicleta. Copiii cu vârsta sub 16 ani trebuie să poarte cască de protecție, conform legislației în vigoare.

Infrastructura velo din Cluj, din nou în atenția bicicliștilor

Pe lângă componenta recreativă, organizatorii afirmă că evenimentul este și un nou apel către autorități pentru îmbunătățirea infrastructurii destinate bicicliștilor. Aceștia susțin că multe dintre pistele existente sunt incomplete sau prezintă probleme de proiectare și semnalizare și atrag atenția că între mai multe cartiere și zona centrală lipsesc conexiuni dedicate deplasării cu bicicleta.

Clubul de Cicloturism Napoca critică și închiderea unor piste de biciclete odată cu începerea lucrărilor la podul provizoriu dintre Splaiul Independenței și Bulevardul 1 Decembrie 1918. Reprezentanții asociației consideră că ar fi trebuit amenajate trasee provizorii pentru bicicliști până la finalizarea lucrărilor.

Marșul Bicicliștilor Clujeni este organizat lunar încă din anul 2007. Evenimentul promovează utilizarea bicicletei ca mijloc de transport urban și semnalează problemele cu care se confruntă bicicliștii în traficul din Cluj-Napoca.

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