„Raiul” vechiturilor. A început ediția de toamnă a Târgului de la Negreni.

A început ediţia de toamnă a Târgului de la Negreni. Zeci de mii de persoane din ţară şi din străinătate participă an de an.

A început ediția de toamnă a Târgului de la Negreni. | Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

A început celebrul târg de vechituri de la Negreni cu ediția de toamnă. El se desfăşoară între 10-13 octombrie.

A început ediția de toamnă a Târgului de la Negreni. | Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

La Negreni se organizează anual două mari târguri, cunoscute în întreaga ţară, ba chiar și peste hotare. Este vorba despre târgul de primăvară, denumit şi „târgul coaselor”, ce are loc mereu în luna iunie şi, mai ales, târgul de toamnă de la „Fechetău”.

Trenuri care opresc la Târgul de la Negreni

Mai multe trenuri vor avea o oprire suplimentară pentru cei care doresc să viziteze raiul colecționarilor.

Trenurile care opresc la Târgul de la Negreni sunt:

- IRA 1539 + IRA 1841 Cluj-Napoca (Plecare 04:45) - Negreni (Sosire 06:31) - Oradea (Sosire 08:34)

- IRA 1537 + IRA 1842 Oradea (Plecare 21:55) - Negreni (Sosire 23:57) - Cluj-Napoca (Sosire 01:45)

- REA 3008 Oradea (Plecare 17:30) - Negreni (Sosire 19:33) - Cluj-Napoca (Sosire 21:23)

- REA 3009 Cluj-Napoca (Plecare 13:30) - Negreni (Sosire 15:19) - Oradea (Sosire 17:22)

- REA 3011 Cluj-Napoca (Plecare 17:55) - Negreni (Sosire 19:45) - Oradea (Sosire 21:48)

Târgul de la Negreni, raiul colecționarilor de vechituri

Localitatea Negreni în anul 1815 a primit oficial aprobarea pentru organizarea târgurilor, iar în fiecare an, în al doilea weekend din luna octombrie, mii de oameni se adună în localitatea Negreni din județul Cluj, la cel mai mare târg de antichități și nu numai din Transilvania, târg ce iși are originile în Evul Mediu.

A început ediția de toamnă a Târgului de la Negreni. | Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

Târgul cu o tradiţie de căteva secole se organizează toamna, în al doilea sfărşit de săptămănă a lunii octombrie, pe malul Crişului Repede, în localitatea Negreni. Însă, Târgul de la Negreni are și o ediție de vară, care se organizează de regulă în luna iunie.

A început ediția de toamnă a Târgului de la Negreni. | Foto: Bianca Preda – monitorulcj.ro

Acesta are două părţi, una în care se vând obiecte noi de uz general, haine, încălţăminte. O importanţă mai mare are cealaltă parte unde se pot găsi diferite vechituri, de exemplu: port popular, cusături, farfurii pictate, cărţi, mobilier, scule, picturi, etc. Târgul se bucură de o popularitate foarte mare având oaspeţi din Ungaria, Europa de Vest și chiar şi din America.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: