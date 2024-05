Peste 75.000 de persoane au participat în prima zi la Zilele Clujului. Ce putem face vineri?

Zilele Clujului au început joi, 30 mai. Peste 75.000 de persoane au participat în prima zi a evenimentului.

Zilele Clujului au început joi, 30 mai/Foto: Alex Turdean - monitorulcj.ro

De joi, 30 mai, au început Zilele Clujului, iar oraşul s-a transformat într-un tărâm de poveste.

În prima zi a evenimentului au participat peste 75.000 de oameni la Zilele Clujului.

Ziua de vineri va aduce seară de teatru în Piaţa Unirii (20.30) şi momente de bucurie alături de Young Famous Orchestra (20.30).

De asemenea, pe timpul zilei cetăţenii se vor putea bucura de expoziţii, festival de vin şi diverse activităţi în Turnul Pompierilor, pe strada Universităţii, în Piaţa Muzeului sau pe Bulevardul Eroilor.

Programul complet pentru ziua de vineri

Distracţia continuă astăzi la Zilele Clujului.

Programul complet:

09:00 - Planetarium mobil - Cinematograful Dacia

09:00 - Vizitare - Muzeul Militar ”Mareșal Constantin Prezan”

09:00 - Vizită deschisă la Grădina Agrobotanică - Universitatea de științe agricole și medicină veterinară Cluj-Napoca

09:00 - Tabăra Nomadă - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

09:00 - Expoziție interactivă outdoor - Turnul Pompierilor

10:00 - Orașul și Academia, colegiul Major Iezuit din Cluj - Academia Claudiopolitană - Turnul Croitorilor

10:00 - Expoziția temporară „Istoria Clujului în documente” - Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale

10:00 - Vizitare - Muzeul Farmaciei

10:00 - Spargem gheața la Casa NUMAÀ! - CASA NUMAÀ

10:00 - Expoziții - Muzeul National de Istorie a Transilvaniei

10:00 - Expoziția temporară „Iconografii” - Muzeul Mitropoliei Clujului

10:00 - Crystals & minerals show Cluj-Napoca - Muzeul Etnografic al Transilvaniei

10:00 - Turnul Croitorilor de-a lungul timpului - Turnul Croitorilor

10:00 - Brazil Through My Eyes Expoziție de fotografie - Turnul Croitorilor

10:00 - Impresii din India - Turnul Croitorilor

10:00 - Fluxul Conștiinței - Turnul Croitorilor

10:00 - Expoziții - Muzeul de Artă Cluj Napoca

10:00 - Întâlnire cu campionii UT HUB - HUB UTCN

10:00 - „Cluj: Viziuni Alternative” - Centrul Pentru Tineret

10:00 - Expoziție cu echipamente de intervenție folosite de pompieri în trecut - Turnul Pompierilor

10:00 - Expoziție de obiecte, documente, fotografii ce fac parte din colecția privată a lui Szabó István - Turnul Pompierilor

10:00 - Turnul Pompierilor de-a lungul timpului - expoziție foto documentară - Turnul Pompierilor

11:00 - Tururi ghidate Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” - Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

11:00 - Cluj-Napoca - the Treasure City - Piața Unirii

11:00 - Expoziția temporară „Istoria bancnotei de 20 de lei” - Banca Națională a României

11:00 - Experience Cluj - Piața Unirii

12:00 - TeenTown - Youth exhibition - Casino Centru de Cultură Urbană

12:00 - Șezătoare literară „Scriitorii clujeni despre carte și copilărie” - UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - filiala Cluj

12:00 - Sufrageria și Grădina Urbană - Strada Iuliu Maniu

13:00 - Photobooth - Piața Unirii

13:00 - RoboVR - Piața Unirii

14:00 - Festivalul Gastronomic Internațional - Str. Mihail Kogălniceanu

14:00 - Festivalul de Vin - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

14:00 - Zona de aventură - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

14:00 - Promenada cărților - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

14:00 - Wonder Family Fest - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

14:00 - Proiecție scurtmetraje - Cinematograful Dacia

14:00 - Vizită urmată de proiecția filmului documentar „De la Cluj la Hollywood” - Muzeul Cinematografiei

14:00 - Târgul Meșterilor Populari - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

14:00 - Caricaturi la cornet - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

14:00 - Caricaturi la cornet - Piața Muzeului

14:00 - Caricaturi la cornet - Bulevardul Eroilor

14:30 - Ludmila Crăciun, meșter popular și Program artistic - artiști din Republica Moldova - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

15:00 - Caiac pe Lacul Chios - Lacul Chios

15:00 - Festivalul Multiculturalității Ethnicity - Str. Mihail Kogălniceanu

15:00 - Demonstrații culinare ale bucătarilor din orașul înfrățit Suwon, Coreea de Sud - Str. Mihail Kogălniceanu

16:00 - Animație stradală - Piața Unirii

16:00 - Tabăra istorică - Strada Potaissa si Zidul Cetatii

16:00 - Animație stradală - Piața Unirii

16:00 - Concerte - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

16:00 - Vernisajul expoziției Brazil Through My Eyes, în prezența artistului João Paulo Barbosa. Turnul Croitorilor

17:00 - Recital Cameral - Casa Memorială „Sigismund Toduță”

17:00 - Wonder Family Fest - Spetacole - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

17:00 - Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina" - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

17:00 - Copiii Europei - Piața Unirii

17:30 - DS Jazz Hub - Strada Universității

17:30 - Mini-omul de știință - Strada Iuliu Maniu

17:30 - Animație stradală - Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

17:30 - Lansarea volumului „Povești despre Cluj”, volumul IX, Editura „Școala Ardeleană” - Muzeul Etnografic al Transilvaniei

18:00 - Moment artistic Concertia - Strada Universității

18:00 - Concerte - Str. Mihail Kogălniceanu

18:00 - Mă oglindesc în tine - Strada Iuliu Maniu

18:00 - Proiecție scurtmetraje - Cinematograful Mărăști

18:00 - Concerte Folk - Piața Muzeului

18:00 - Clujul, orașul oglindirilor culturale - Centrul Pentru Tineret

18:00 - Cluj-Napoca - the Treasure City - Piața Unirii

18:30 - Moment artistic Armonia Zânelor - Strada Universității

19:00 - Puppet Slam - Teatrul Magic Puppet

20:00 - Momente de bucurie cu Young Famous Orchestra - Str. Mihail Kogălniceanu

20:00 - Joc de Oglinzi - Strada Iuliu Maniu

20:30 - Pantheon - Strada Iuliu Maniu

20:30 - Momente de bucurie cu Young Famous Orchestra - Strada Universității

20:30 – Seară de teatru - Piața Unirii

Zilele Clujului sunt organizate de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Vodafone.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: