Gala de deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Covorul roșu a fost înlocuit cu unul turcoaz! Pledoarie pentru educație și pentru prevenția cancerului de sân. GALERIE FOTO

Peste 3.000 de persoane au participat, vineri seara, în Piața Unirii la deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Cu această ocazie, actorul britanic Timothy Spall a primit Premiul pentru Întreaga Activitate.

Actorul britanic Timothy Spall a primit Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Deschidere a festivalului TIFF, care a avut loc vineri seara în Piața Unirii. Foto monitorulcj.ro

În debutul evenimentului, președintele TIFF, Tudor Giurgiu s-a arătat solidar cu protestele profesorilor.

„Mă bucur că ne revedem într-un număr atât de mare, mă bucur că nu plouă, mă bucur că e o deschidere fără multe peripeții (…) TIFF-ul e o sărbătoare, înseamnă mult mai mult decât filme, anul acesta aveam 200 de filme din peste 50 de țări, înseamnă 10 zile intense de film, muzică, cine-concerte, de întâlniri cu publicul, de surprize, întâlniri cu vedete ale cinema-ului european și mondial. Nu pot să nu ignor ceea ce am văzut pe străzi și ceea ce vedem cu toții în ultimele zile, sunt un produs cumva al școlii clujene, am învățat aici până în clasa a XII-a, învățătoarea mea tocmai s-a stins din viață de curând, am aflat vestea asta acum câteva zile, fără ea probabil n-aș fi acumulat lucrurile pe care le-am acumulat în anii aceia importanți.

MIi de oameni au participat la Gala de Deschidere TIFF 2023. Foto monitorulcj.ro

Tot din Cluj e un domn care a fost ministru al Educației, probabil cel mai de succes mandat, domnul Mircea Miclea, dar care, după cum probabil știți, a demisionat pentru că la acea vreme Executivul nu i-a acordat cei 5% din PIB pentru Educație pe care i-a cerut la preluarea portofoliului. Cred că a fost singurul ministru al Educației care a făcut acest gest. Și cumva, post demisia lui a încurajat niște proteste masive care s-au finalizat cu alocarea unui miliard de euro pentru modernizarea infrastructurii sistemului de învățământ, s-a alocat 4,8% din PIB pentru Educație și o mărire salarială de 12%. Spunea într-un interviu și mă raliez acestei poziții că cu toții suferim, avem cu toții copii, știu că nu e foarte comod să vezi că ai examen și profesorii nu sunt acolo și tot calendarul se amână, dar mi-aș dori din toată inima ca această mișcare să nu aducă doar niște bani în plus și sper să facă ceea ce guvernanții de ieri, de azi, de alaltăieri au promis dar nu s-au ținut de cuvânt și anume să aloce minim 6% din PIB pentru educație. Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, cred că ar rezolva și salarizarea și alte probleme din sistem”, a precizat Tudor Giurgiu, președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Covorul roșu, înlocuit cu o culoare simbol: turcoaz

Acesta a vorbit și despre boala care omoară anual peste 22.000 de femei din România, și anume cancerul la sân, motivând în acest fel și schimbarea covorului roșu cu unul turcoaz.

„De ce anul aceste avem un covor turcoaz și nu un covor roșu, ca de obicei? Povestea e simplă. Turcoazul este o culoare simbol folosită pentru a face cunoscută o statistică dramatică din jurul nostru și anume aceea că România are cea mai ridicată mortalitate prematură prin cancer de sân și cancer cervical din Europa. Peste 22.000 de femei își pierd viața anual în România din care 1 din 4 din cauza cancerului de sân și cel cervical. Am decis să schimbăm culoarea tradițională a covorului să tragem și noi un semnal de alarmă în ceea ce privește importanța prevenției și a diagnosticării timpurii. TIFF se alătură acestei cauze și donează 10.000 de euro Fundației Renașterea”, a mai spus Giurgiu.

Un curcubeu și-a făcut apariția la gala de deschidere TIFF din Piața Unirii. Foto Facebook Tudor Giurgiu

Boc: „TIFF e un brand al Clujului”

Prezent la gala de deschidere TIFF, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a spus despre festival că e un „brand” al orașului care va fi suținut permanent.

„Tudor (Giurgiu – n.r.) și echipa TIFF au reușit ceea ce primarul n-a reușit și anume să oprească ploaia, sunt invidios, dar apreciez acest lucru. În același timp, Clujul este ceea ce este astăzi din punct de vedere cultural în bună parte datorită Festivalului Internațional de Film Transilvania. Ați pus Clujul pe harta Europei, pe harta lumii, am devenit oraș mondial UNESCO al filmului, ați creat acest vibe extraordinar în oraș, avem șansa de a vedea filme de calitate, de a discuta cu regizori, cu actori, cu alte cuvinte, ați făcut tot ceea ce poate fi mai bun pentru Cluj și pentru asta Clujul vă mulțumește. Un film nu este doar o succesiune de pelicule, nu e o succesiune de imagini, în spatele unui film sunt zeci, mii de ore de muncă ale actorilor, producătorilor, echipei tehnice (…) Clujul susține festivalul, pentru noi TIFF-ul e un brand și un lucru pe care vrem să îl susținem cât timp va fi posibil pe această lume. Mesajele unui film transformă societatea. Filmul trebuie cultivat, susținut, pentru că el este un instrument de calitate a vieții și de deschidere culturală pentru fiecare dintre noi, Clujul va prețui întotdeauna TIFF-ul (…) Pentru toate astea vă arătăm respectul nostru și vă susținem în continuare”, a spus Boc.

„Confort Nordic” este filmul care a deschs TIFF.22. Alături de Timothy Spall, la Gala de Deschidere a festivalului a participat și regizorul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. Foto Facebook Tudor Giurgiu

Filmul lui Cristi Puiu, în premieră mondială la TIFF

Mihai Chirilov, director artistic TIFF, a dezvăluit supriza acestui festival.

„Vreau să îi mulțumesc regizorului Cristi Puiu care s-a bătut în acest an și și-a dorit foarte mult să fie la Cluj cu ultimul lui film «MMXX», un film despre cea mai neagră perioadă din istoria noastră recentă, Cristi a avut inspirația foarte curajoasă de a-l filma la cald în pandemie, este filmul supriză. Mă bucur că încă există cineaști în România care nu visează atât de tare să aibă premiera mondială în străinătate ci își doresc ca filmele lor să se vadă pentru prima oară acasă, în România, aici la Cluj pentru dumneavoastră”, a spus Chirilov.

Timothy Spall: „Oamenii din Cluj sunt fermecători”

Actorul britanic Timothy Spall a fost unul dintre invitații speciali ai TIFF.22. Acesta a urcat pe scena din Piața Unirii unde a primit Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Deschidere a festivalului.

„Vă mulțumesc foarte mult, este foarte amabil din partea dumneavoastră. Această statuetă are câțiva stropi de ploaie. M-am rugat să nu plouă (…) Este o onoare să primesc acest premiu din partea Festivalului Internațional de Film Transilvania. N-am mai fost niciodată în România, mi-am dorit dintotdeauna să ajung aici, voi sta puțin timp, dar deja îmi place foarte mult. Oamenii pe care i-am întâlnit aici la Cluj sunt fermecători. Sper să vă placă filmul din această seară, eu încă nu l-am văzut, dar îl viziona împreună cu voi. Sunt onorat că sunt aici, să aveți o seară plăcută”, a spus Spall.

Timothy Spall a jucat peste 150 de roluri în film și televiziune. Britanicul a colaborat constant cu regizorul Mike Leigh. Interpretările sale din „Secrete și minciuni” (Secrets & Lies, 1996) și „Cu susul în jos” (Topsy-Turvy, 1999), i-au adus două nominalizări la BAFTA, iar pentru cea mai recentă colaborare a sa cu Leigh, „Mr. Turner” (2014), a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes.

În anii ’90, a colaborat și cu regizori precum Clint Eastwood (White Hunter Black Heart), Kenneth Branagh (Hamlet, Love’s Labour’s Lost) sau Bernardo Bertolucci (The Sheltering Sky).

Pentru noile generații de spectatori a devenit cunoscut în toată lumea datorită rolului vrăjitorului Peter Pettigrew din seria Harry Potter. Spall a mai jucat alături de Tom Cruise în „Ultimul samurai” (The Last Samurai, r. Edward Zwick, 2003) și de Jim Carrey în „Lemony Snicket - O serie de evenimente nefericite” (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, r. Brad Silberling, 2004).

L-a interpretat pe Winston Churchill în filmul premiat cu Oscar „Discursul Regelui” (The King’s Speech, r. Tom Hooper, 2010), în care l-a avut partener pe Geoffrey Rush. Regina Elisabeta a II-a l-a numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic.

„Confort Nordic” este cel mai nou film în care joacă Timothy Spall. Comedia regizată de islandezul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson urmărește un grup de londonezi care încearcă să scape de frica de zbor participând la un curs exclusivist ce îi catapultează într-o aventură turbulentă cu consecințe dintre cele mai hilare.

