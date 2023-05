TIFF: Cinematografia nordică, în focus la festivalul din Cluj-Napoca. Vezi ce filme te așteaptă

Anul acesta, programul TIFF.22 (9 – 18 iunie, Cluj-Napoca) va cuprinde o impresionantă selecție de cinema nordic, realizată sub egida Scandinavian Films.

Filmul „Sister, what grows”, la TIFF 2023 / Foto: TIFF

Grație unui parteneriat în premieră între TIFF, institutele de film și ambasadele celor cinci țări din regiune: Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda și Norvegia, programul TIFF.22 va cuprinde o impresionantă selecție de cinema nordic.

Selecția include și un carte blanche oferit Festivalului Internațional de Film de la Göteborg, care vine cu o extra-recomandare pentru zece titluri din program.

A letter from helga / Foto: TIFF

Trei debuturi din Suedia ajung la TIFF. Viață de câine este povestea a doi frați ce se văd în situația de a accepta slujbe ce le pun moralitatea la grea încercare. Filmul, cu premieră la Veneția, va genera discuții, dar și descoperirea talentului actoricesc al unei cântărețe rap locale, aflată aici la primul rol.

Dogborn / Foto: TIFF

Documentarul-colaj Ce mașinărie fantastică (And the King Said What a Fantastic Machine, r. Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck) e o incursiune antrenantă în istoria camerei de filmat, premiată deja la Sundance și Berlin, iar documentarul hibrid 100 de anotimpuri (100 Seasons, r. Giovanni Bucchieri, 2023) va concura și în competiția What's Up, Doc?. De neratat este și Superluna, documentarul poetic și personal al unei regizoare deja consacrate, care nu se teme să se chestioneze în fața camerei de filmat, iar cireașa de pe tort este cel mai recent film al regizorului Ruben Ostlund, Triunghiul tristeții (Triangle of Sadness, 2022), premiat cu Palme d'Or anul trecut.

Danemarca vine la TIFF cu documentare-fenomen, comedii și filme de gen. Apolonia, Apolonia, câștigător al marelui premiu la IDFA, conturează timp de 13 ani portretul fascinantei artiste Apolonia Sokol, transformându-l până la final într-o minunată declarație de dragoste pentru creatori de orice fel.

Apolonia, Apolonia / Foto: TIFF

La polul opus al genului, dar asemănându-se în curaj și aglomerație de culori, stă Imperiul, film de epocă stilizat ce spune o poveste plasată în miezul unei colonii daneze din indii. La capitolul comedii, debutul Dinastia dulce (The Cake Dinasty, r. Christian Lollike, 2022), parte și din competiția oficială, urcă umorul la înălțimi periculoase, iar Mame și tați (Fathers and Mothers, r. Paprika Steen, 2022) aruncă o privire caustic-jucăușă asupra unui grup de părinți implicați activ în educația copiilor. Tot cu părinți, de astă dată blocați într-o dublă realitate ce îi multiplică și îi forțează să ia decizii dure, este și debutul În oglindă (Superposition, r. Karoline Lyngbye, 2023).

The Cake Dinasty / Foto: TIFF

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: