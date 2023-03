Legenda Babelor din luna martie. De unde a pornit și ce tradiții și obiceiuri sunt în aceste zile

Legenda Babelor de martie: tradiție și superstiții. Află cum îți alegi baba și ce semnificație are aceasta pentru tine/ Foto: pixabay.com

În folclorul românesc, babele de primăvară sunt cunoscute și sub numele de zilele Babei Dochia.

În trecut, vremea din primele zile din luna martie era foarte schimbătoare, ba era prea cald, ba prea frig. Potrivit tradiției, bătrânii au numit acele zile schimbătoare, zile babelor.

Variantele legendei Babei Dochia diferă de la o regiune la alta a țării, dar toate au puțin haz. De exemplu, într-una dintre ele baba îl ia la munte şi pe Dragobete, băiatul ei, care îngheaţă primul, inclusiv nasul care curge, dar bătrâna se supără crezând că băiatul cântă din fluier. Alteori, oamenii o avertizează că în martie timpul este schimbător, dar ea răspunde cu vulgaritate şi merge mai departe. Mărţişor (denumirea populară a lunii martie), auzind cuvintele urâte aruncate de bătrână la adresa lui, împrumută de la Făurar (luna februarie) două zile geroase că să o pedepsească.

În străvechiul calendar român anul începea pe 1 martie, astfel Baba Dochia apare ca întruchiparea anului vechi, care este pe sfârşite şi trebuie să moară. Moartea Dochiei în ziua de 9 martie se consideră hotar între anotimpul friguros şi cel călduros. Etnografii explică faptul că perioada cuprinsă între 1 şi 9 martie reprezintă intervalul de timp în care Dochia îşi împlineşte destinul urcând muntele împreună cu turma sa de oi pentru a muri, urmând o renaștere. Aspectul instabil al vremii din această perioadă este considerat a fi influenţat de caracterul capricios al Babei Dochia.

Babele de martie: Tradiții și obiceiuri

Din bătrâni se spune că în funcție de cum va fi vremea în ziua pe care și-o alege omul ca fiind baba lui, așa îi va merge în anul acela.

Astfel, dacă în ziua aleasă va fi soare, acel om va fi voios şi bun la suflet întreg anul și toate îi vor merge bine. Însă, dacă cerul va fi înnorat, omul va fi supărat tot anul.

Mai mult, unii bătrâni cred că dacă ninge sau plouă în acea zi, omul va avea parte de bogăție.

De asemenea, în trecut se spunea că anul începea odată cu prima zi a lunii martie, astfel că babele reprezintă un nou început, dar şi lupta dintre iarnă şi primăvară, fapt ce duce la o instabilitate crescută a vremii.

Cum să alegi „baba”?

Unele persoane își aleg baba în mod întâmplător, pe când alții o aleg în funcție de evenimentele importante din viață, precum ziua de naștere sau ziua în care s-au căsătorit.

Alegerea babei în funcție de data de naștere se poate stabilii în două modalități.

Dacă ziua de naștere este între 1 și 9 ale oricărei luni, atunci persoana își va alege baba în ziua în care este născut. De exemplu, dacă persoana este născută de 4 aprilie, atunci baba lui va fi pe 4 martie.

În cazul în care data nașterii este formată din două cifre, se adună cele două cifre și în funcție de rezultat, aceea va fi ziua aleasă ca babă.

De exemplu, dacă persoana respectivă este născută pe 23 mai atunci baba va fi pe 5 martie. Iar, dacă ziua de naștere este pe 28 ianuarie, atunci se vor efectua două adunări pentru a se stabili un număr între 1 și 9.

Mai jos sunt câteva exemple din ce ar putea înseamna fiecare babă în parte pentru numărul ce ți-a ieșit:

1.Baba ta anunță un an incert, plin de neprevăzut. Baba vine cu o serie de dușmani de care trebuie să te temi.

2.Baba ta îți anunță un an fără griji și cu multă sănătate. Bucură-te de acesta.

3.Baba ta este o baba care ascunde un mister. Un secret al acestui an îți va putea schimba viața în bine pentru totdeauna. Merită să joci la Loto în acest an.

4.Baba ta este o babă cu puteri magice. Anul se anunță interesant din toate punctele de vedere. Succes, dar ai grijă. Acesta poate fi cu două tăișuri.

5.Baba ta este o babă care aduce din trecut niște ocazii pe care le credeai pierdute. Acum e timpul să profiți de ele. Atenție, ocaziile nu vor mai reveni.

6.Baba ta este o babă fericită și fără nici o grijă. An de petreceri și veselie așadar.

7.Baba ta este blândă și are grijă de tine în acest an, dar trebuie să ai grijă de sănătatea ta.

8.Baba îți aduce un an frumos și plin de realizări. Ei, iată că a venit și un astfel de an.

9.Baba aceasta este o babă cu puteri vechi și uitate. În plus, baba aceasta este o una care te anunta că peste 99 de zile vei fi fericit/ă.

