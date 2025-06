A început Festivalul Internațional de Film Transilvania. Emil Boc: „Un oraș care are TIFF are democrație”. Imagini de pe covorul roșu!

Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), cel mai important eveniment cinematografic din România, a debutat, oficial, vineri în Piața Unirii.

Peste 3500 de persoane, actori, regizori, oameni din industria cinematografică, personalități locale și naționale au participat la Gala de deschidere a TIFF.24|Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Cea de-a 24-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (13-22 iunie), cel mai important eveniment cinematografic din România, a debutat vineri, în Piața Unirii, în prezența a 3.500 de persoane, potrivit organizatorilor. Gala de deschidere a debutat cu discursurile președintelui TIFF, Tudor Giurgiu și a primarului Emil Boc.

Primarul Emil Boc și președintele TIFF Tudor Giurgiu |Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Pe scena amplasată în Piața Unirii au mai vorbit directorul artistic al TIFF Mihai Chirilov, criticul de film Irina Margareta Nistor și solista Corina Chiriac.

Irina Rimes a avut un moment artistic, iar cel mai așteptat moment al serii a fost prezența actorului Florin Piersic care a ținut publicul „în priză” mai bine de oră. Piersic a primit Premiul de Excelență în aplauzele celor prezenți, ocaize cu care Tudor Giurgiu i-a mulțumit pentru tot ce a făcut pentru film și teatru, în cei peste 60 de ani de carieră.

Florin Piersic, alături de soție la Gala de deschidere TIFF.24 |Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Actorul Florin Piersic |Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Cristian Hordilă, festival manager TIFF, Corina Chiriac și Tudor Giurgiu |Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Tudor Giurgiu, președintele TIFF: „Nu avem prieteni peste tot”

„Ma bucur să ne aflăm într-un număr atât de mare, mă bucur că nu plouă, prognoza spune că vom avea o ediție fără ploaie. Sper să ne bucurăm împreună mai ales de proiecțiile în aer liber, cele de aici din Piața Unirii, dar și cele din Florești sau Iulius Parc. Sper să descoperiți în cele 10 zile de festival multe filme din toate colțurile lumii, care să vă umple inimile. Anul acesta, echipa noastră de selecție de film, condusă de Mihai Chirilov, a văzut peste 1000 de filme din toată lumea, a ales în final în jur de 200, 172 de filme lungi și 28 de filme scurte din 53 de țări. Avem peste 900-950 de oaspeți. Sigur în seara asta avem un oaspete important căruia i-am dedicat această deschidere, domnul Florin Piersic. Aș vrea să mulțumesc și Ministerului Culturii, care într-un moment foarte complicat a fost alături de noi, îi mulțumesc public doamnei ministru Natalia Intotero pentru că a înțeles importanța acestui festival. Nu avem prieteni peste tot și intervenția dânsei a fost importantă într-un anume moment”, a spus Giurgiu în debutul Galei TIFF.

MIhai Chirilov, director artistic TIFF |Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Ajutor pentru Praid

Directorul TIFF i-a îndemnat pe clujeni să doneze pentru comunitate de la Praid, greu încercată în urma inundațiilor din zonă.

„Anul acesta la TIFF pentru prima dată avem o secțiune nou Teen Spirit, sunt filme pentru adolescenți între 14 și 18 ani. E primul an când avem un juriu de 15 tineri alești din peste 200 de aplicații, tineri din Cluj care vor acorda un premiu pentru filmele din această secțiune. E cel mai tânăr juriu din istoria festivalului.

Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț |Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Mă bucur că tot orașul e în sărbătoare. Erau niște zvonuri că vine și Ronaldinho. În orice caz, e extraordinar că tot Clujul a prins viață. TIFF nu înseamnă doar filme, avem expoziții foto la Muzeul de Artă, de asemenea, vreau să vă mai spun despre o inițiativă comună a noastră, a TIFF-ului și a Institutului Cultural Român. Împreună cu ICR ne-am gândit să tragem și noi un semnal de alarmă și să facem ceva pentru o comunitate greu încercată, cea din Praid. Încercăm să vă îndemnăm să donați fiecare cât poate de-a lungul celor 10 zile de festival. E important să redăm speranță, situația e departe de a fi închisă și terminată. Vom relua spoturi și mesaje, există niște conturi bancare”, a mai spus Giurgiu.

Tudor Giurgiu, președintele TIFF, Oana Giurgiu, Mihai Chirilov, director artistic TIFF și Cristian Hordilă, festival manager TIFF |Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Emil Boc: „Un oraș care are TIFF are democrație”

În discursul său, primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a subliniat importanța susținerii culturii și a filmelor, arătând că un oraș fără cultură nu are identitate.

„Vă mulțumim pentru cei 24 de ani de TIFF la Cluj-Napoca. Felicitări și mulțumim. Aveam de gând să vă spun cu totul și cu totul altceva, dar în momentul în care l-am auzit pe Tudor Giurgiu spunând «cultura, în speță, filmul nu are prieteni peste tot» mi-am propus să vă spun două idei care să meargă și pe orizontală și pe verticală cu privire la necesitatea susținerii filmului și a culturii în general, adică ceea ce noi la Cluj încercăm, după puterile noastre, să o facem. De ce e important să susținem cultura pe verticală local, regional, național, european, pe orizontală autorități publice, dar și mediul de afaceri? Și lor mă adresez în cuvintele care urmează. Cultura este sufletul unui oraș, așa cum noi avem un corp și o inimă și un oraș are un corp, infrastructura, are și o inimă mare care este cultura. Un oraș fără cultură e ca un corp fără inimă. Un oraș fără cultură este un simplu loc, fără identitate, un oraș care are cultură devine comunitate. Cultura este un factor esențial pentru ceea ce înseamnă investiții, inovare și locuri de muncă. Probabil la prima vedere veți spune ce legătură este între cultură și locurile de muncă bine plătite. Este o legătură directă. Fenomentul cultura asigură caracterul deschis al unui oraș. Acolo unde ai un oraș deschis ai inovare, ai soluții, ai locuri de muncă mai bine plătite, ai creativitate. Un oraș fără cultură este un oraș care se scufundă, devine izolat, cenușiu. Susțineți cultura prin toate mijloacele posibile. Unde ai o scenă, ai un dialog. Unde ai un festival, ai o comunitate. Ai acel suflet necesar pentru ca un oraș să prospere”, a spus primarul.

Cristian Hordilă, festival manager TIFF, primarul Emil Boc și Tudor Giurgiu, președinte TIFF |Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Boc: „TIFF este garanția libertății noastre”

„În această seară suntem la câțiva zeci de metri distanță de un monument al eroilor Revoluției din 1989, Stâlpii Împușcați. La Revoluție au murit oameni ca noi să avem libertate. La fel de bine știm că drumul spre libertate este asigurat de cultură. Dacă n-ai cultură, n-ai democrație. Nu degeaba dictatorilor le este mai mult frică nu de politicieni, ci de actori, de poeți, de artiști, lor încearcă în primul rând să le închidă gura, după aceea politicienilor sau mai puțin politicienilor. Poți să cenzurezi un ziar, o carte, dar nu poți să ștergi o memorie. De aceea, cultura este cel mai important factor pentru menținerea unei democrații. Gândiți-vă că aici în Piața Unirii primii doi oameni care au fost împușcați au fost doi artiști, Călin Nemeș și Lucian Matiș. Dintre noi toți, au avut primii curajul să spună haideți să spargem zidul dictaturii și să ne croim drumul spre libertate. Eu mă bucur că sunt primarul unui oraș care a demonstrat prin cultură vocație europeană. Ultimele alegeri din 18 mai au arătat forța democratică a acestui oraș și vă mulțumesc tututor pentru drumul european pe care l-ați dat României prin cultură. Mulțumesc Tudor Giurgiu pentru că sunteți sufletul actului cultural de la Cluj, unde este cultură este libertate, unde este TIFF este garanția libertății noastre. Un oraș care are TIFF are viitor, are democrație”, a încheiat Boc.

Piața Unirii a fost plină la Gala de deschidere TIFF.24 |Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Primul weekend TIFF și invitați speciali

Printre invitaţii primului weekend de TIFF se numără Danis Tanović, distins cu Oscar şi Globul de Aur, care va fi prezent la proiecţia în aer liber din Piaţa Unirii a celui mai recent film al său, „Vara mea târzie” („My Late Summer”), Uberto Pasolini, regizor şi producător renumit, un obişnuit al festivalului, care îşi va prezenta cel mai nou film, „Întoarcerea” („The Return”), cu Ralph Fiennes şi Juliette Binoche în rolurile principale, dar şi o parte din echipa filmului „Marco, adevărul inventat” („Marco”): regizorii Aitor Arregi şi Jon Garaño, alături de actorul Eduard Fernández, premiat cu Goya pentru acest rol.

Sâmbătă debutează seria de concerte de la Muzeul de Artă, cu un show live susţinut de trupa Eyedrops, şi tot aici vor putea fi vizitate trei expoziţii de fotografie, dintre care două semnate Cosmin Bumbuţ şi Hajdu Tamás.

În prima zi a weekendului de la Castelul Bánffy se vede filmul cult „Rocky Horror Picture Show” şi va avea loc un concert al duo-ului britanic de post-punk The KVB.

Duminică are loc o proiecţie de neratat: „Lupta invizibilă” („The Invisible Fight”, r. Rainer Sarnet), o combinaţie inedită şi captivantă de death metal şi arte marţiale, iar concertul serii e asigurat de legendara trupă de rock psihedelic şi punk din Europa Centrală, VHK.

