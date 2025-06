TIFF.24: 200 de filme, noi secțiuni competiționale și un omagiu special pentru Florin Piersic la cel mai mare festival de film din România

Între zilele de 13 și 22 iunie 2025, se desfășoară, la Cluj-Napoca, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), ajuns la ediția cu numărul 24. Douăsprezece producții cinematografice din întreaga lume se află în cursa pentru Trofeul Transilvania și pentru celelalte premii ale competiției oficiale.

În deschiderea festivalului, este proiectată pelicula „Christy” (r. Brendan Canty, Irlanda / Marea Britanie, 2025). Filmul inaugurează și noua secțiune competițională TIFF, Teen Spirit, dedicată explorării culturii și universului tinerilor. Selecția va cuprinde 9 titluri - atât ficțiuni, cât și documentare - evaluate de un juriu format din adolescenți cu vârste între 16 și 20 de ani.

Lungmetrajul „Christy” va putea fi urmărit pe marele ecran instalat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, de la ora 20.45, în cadrul unui eveniment special precedat de un omagiu adus actorului Florin Piersic, care va primi un Premiu de Excelență.

200 de filme pentru cinefili

Pe parcursul celui mai mare festival de film din România, publicul va avea ocazia să vizioneze 172 de lungmetraje și 28 de scurtmetraje, din 53 de țări, selectate din peste 1.000 de producții cinematografice de către echipa condusă de directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov.

Acesta a punctat că, în cadrul festivalului, va fi acordat Premiului pentru întreaga activitate regizorului maghiar Bella Tarr, „unul dintre cei mai importanți cineaști, a cărui amprentă e unică, de neegalat în istoria cinema-ului mondial”.

Este al patrulea an în care secțiunea What's Up Doc? are o competiție dedicată în cadrul TIFF, iar cele zece titluri selecționate propun o întindere la limită a ideii de documentar, adunând laolaltă formate clasice, hibrid, ba chiar și o ficțiune.

Pentru competiția „Zilele Filmului Românesc” din cadrul TIFF, au fost selectate 8 lungmetraje, dintre care 6 documentare, și 20 de scurtmetraje, care vor concura pentru cele trei trofee puse în joc: cel mai bun lungmetraj, cel mai bun debut și cel mai bun scurtmetraj.

Scurtmetrajul de animație „Magicianul” în regia lui Bogdan Mureșanu va fi prezentat la TIFF în premieră națională.

125.000 de spectatori în 2024

Precedenta ediție a TIFF a avut loc la Cluj-Napoca, începând cu ziua de 14 iunie și până la 24 iunie 2024. În cele 11 zile, au fost înregistrați 125.000 de spectatori care au participat la proiecții de film și la celelalte evenimente din cadrul festivalului.

Cinefilii au avut ocazia să cunoască vedete precum actrița americană Jojo T. Gibbs (Dogman), actrița germană Sibel Kekilli (Game of Thrones, Cu capul înainte), regizorul italian Daniele Luchetti (care a primit un Premiu Special, pentru contribuția adusă la cinematografia mondială), dar și actori și regizori români, prezenți în număr mare la Cluj-Napoca: Catrinel Dumitrescu (care a primit Premiul de Excelență), Bogdan Dumitrache, Horațiu Mălăele, Stere Gulea, Emanuel Pârvu, Mara Bugarin, Rodica Lazăr, Andreea Vasile sau Nae Caranfil.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a urcat pe scena Galei de Închidere TIFF, unde i-a oferit lui Tudor Giurgiu (președintele TIFF) Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D - „Arta Spectacolului”.

Trofeul Transilvania a revenit dramei „Girls Will Be Girls” (Fetele tot fete), debutul regizoarei Shuchi Talati din India. Premiul Special al Juriului a mers tot către un film indian, „The Adamant Girl” (Fata îndărătnică), în regia lui Vinothraj Palani. Filmul „Moromeții 3” a fost recompensat cu Premiul pentru Cel mai popular film românesc din festival.

De-a lungul celor 22 de ediții ale TIFF, patru pelicule regizate de cineaști români au obținut cel mai important premiu al Festivalului, Trofeul Transilvania: „Occident”, r. Cristian Mungiu, în 2002; „A fost sau n-a fost?”, r. Corneliu Porumboiu, în 2006; „Polițist, adjectiv”, r. Corneliu Porumboiu, în 2009; „Câini”, r. Bogdan Mirică, în 2016.

