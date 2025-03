Premiere, titluri clasice și rarități, într-un nou program al Cinematecii TIFF

Începând din acest an, Cinemateca TIFF lansează un program trimestrial inedit, oferind Carte Blanche unui critic de film care va prezenta o selecție de filme-eveniment: premiere, titluri clasice sau rarități din arhiva de favoriți personali.

Începând din acest an, Cinemateca TIFF de la Cinema Victoria Cluj-Napoca lansează un program trimestrial inedit, oferind Carte Blanche unui critic de film care va prezenta o selecție de filme-eveniment: premiere, titluri clasice sau rarități din arhiva de favoriți personali. Primul modul se va desfășura în perioada martie-aprilie-mai 2025 și va include câte două proiecții în ultima săptămână a fiecărei luni, joi și sâmbătă, urmate de discuții libere cu programatorul cinematecii și invitații săi speciali. Este, cred organizatorii, cea mai potrivită cale de a satisface regulat gustul pentru filme de calitate dezvoltat și alimentat anual, dar punctual, de Festivalul Internațional de Film Transilvania, oferind publicului cinefil ocazia de a descoperi sau revizita filme importante din istoria recentă, dar și de colecție, și de a împărtăși la cald impresiile după vizionare, într-o conversație informală cu organizatorii Cinematecii.

Primul invitat al acestui program este criticul de film Mihai Chirilov, director artistic TIFF:

„Există numeroase filme recente care, din motive obiective, nu s-au putut vedea la TIFF sau în România, dar care merită recuperate, prezentate și analizate, după cum, la fel de bine, există titluri clasice sau rarități ascunse pe care orice critic sau curator de filme cu veleități de arheolog are – sau ar trebui să aibă – curiozitatea pe de-o parte de a le revedea și recontextualiza, pe de-altă parte de a le descoperi pentru a-și îmbogăți universul cinefil. Luna martie e rezervată unui double-bill cu rarități de colecție, Murdering the Devil (r. Ester Krumbachová, Cehoslovacia) și Little Murders (r. Alan Arkin, SUA), două comedii negre din anii '70, teribil de subversive și binevenit de anarhice, mai ales în contextual actual – programul fiind urmat, în aprilie, de două documentare recente care vin cu o perspectivă inedită asupra cinema-ului, iar în mai – de două filme-aperitiv care anticipează două dintre secțiunile noi de la TIFF-ul din iunie.”

Program

Joi 27 martie, ora 19:45

Murdering the Devil / Moartea domnului Diavol (r. Ester Krumbachová). Cehoslovacia, 1970. 72'

Cu: Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.



Sătulă de singurătate, o femeie visătoare trecută de prima tinerețe și animată de dorința de a-și găsi un soț cu orice preț reactivează un amor din trecut și pregătește în cele mai mici detalii o cină romantică. Bărbatul care-i trece pragul – și care se dovedește a fi, nici mai mult nici mai puțin, decât Diavolul în persoană – nu mai are însă nimic din șarmul inițial, afișând o burtă respingătoare, o bădărănie fără margini și un apetit devorant care, cu fiecare vizită ulterioară, devine tot mai dubios. Aceasă satiră feroce despre bătălia dintre sexe, veritabil festin vizual accentuat și de o restaurare recentă absolut splendidă, deconstruiește convențiile comediei romantice, garnisind-o cu o glazură ireverent de suprarealistă. Este singurul film ca regizoare al lui Ester Krumbachová, reputat costume designer responsabil de look-ul filmelor Noului Val Cehoslovac, care a co-semnat și scenariul la clasicul pop feminist Daisies (r. Věra Chytilová).



Sâmbătă 29 martie, ora 17:00

Little Murders / Micile crime (r. Alan Arkin). SUA, 1971. 110'

Cu: Elliott Gould, Marcia Rodd, Donald Sutherland.



Într-un New York febril sufocat de paranoia și violență, un fotograf apatic e salvat de la un caft stradal de o femeie excentrică și iremediabil de optimistă. Este singura în stare să-l facă să simtă ceva pe bărbatul aproape zombificat în isteria citadină generală și care n-are habar „ce-nseamnă dragostea” – inclusiv să-l convingă să se căsătorească cu ea, într-unul dintre cele mai zănatece ritualuri nupțiale pe care le-ați văzut vreodată. Relația lor e însă afectată de un șir de crime aparent fără sens care trimit povestea într-o spirală cinică și absurdă. Propulsat de un umor negru decapant, debutul în regie al actorului Alan Arkin (pe care inițial ar fi trebuit să-l facă Jean Luc Godard) e și inconfortabil de amuzant, și terifiant. Trebuie văzut pentru a fi crezut – cu atât mai mult astăzi, când ceea ce trecea drept satiră întunecată în America anilor 70 capătă acum o rezonanță profetică universală, în lumea noastră dominată de alienare, teamă și indiferență.

