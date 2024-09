Weinfest Golden Mediaș 2024 a sărbătorit vinul lui Dracula (P)

Metropolă de vin a Transilvaniei, anul acesta a fost sărbătorit vinul din romanul „Dracula” scris de Bram Stoker în anul 1897. Golden Mediaș este vinul care apare în roman, iar perioada corespunde cu perioada în care la Mediaș activau pionierii replantării Europei cu viță de vie altoită, Caspari și Ambrosi.

Foto: Weinfest Golden Mediaș

Medieșenii și nu numai au avut parte de momente feerice în castel și au putut degusta vinurile de la cele 12 casute in care cramele si-au prezentat creațiile. Masterclasss-ul susținut de d-l. Profesor Dorin Popa, Presedintele Asociației Millesime de istorie, cultura si civilizație a vinului a adus multe detalii referitor la vin, considerat aliment cu memorie si drept de autor.

Suvenirurile cu Dracula, Transilvania, Vechea Metropolă de vin împreună cu muzica ambientală, gustările de la Hola Gourmet și alții, cantautorul Walter Ghicolescu împreună cu duetul Chisiu – soliști ai Operei Române, au completat serile superbe și atmosfera din castel.

Foto: Weinfest Golden Mediaș

„Mulțumim Rheinmetall și Romgaz pentru implicarea în viața comunitătii, mulțumim tuturor sponsorilor, partenerilor, participanților și voluntarilor pentru susținere și participare la o inițiativă care se dezvoltă tot mai mult în fiecare an.

Vă așteptăm și în week-end 27-29 Septembrie la Mediaș în castel, la Oktoberfest Butique – un eveniment de promovare a micilor producători de bere artizanală și desigur ca in fiecare an in al treilea week-end din Septembrie, 19-21 Septembrie 2025 la Weinfest Mediaș”. au transmis organizatorii evenimentului.

Organizatorii Weinfest Golden Mediaș 2024:

Asociația pentru Reconstrucția Vechii Metropole de vin a Transilvaniei

Asociatia Pusteblume Mediaș

Forumul Democrat German Mediaș

Asociatia Locului Natal

