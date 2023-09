Asta da performanță. Un tânăr a mers pe toate liniile care se găsesc în Mersul Trenurilor. VIDEO

Povestea omului care a mers de plăcere 55.000 km cu trenul în țară. „Nu aș recomanda nimănui să meargă atât de mult cu trenul în România”, spune tânărul.

Filmare de pe traseul Ciucea - Cluj Napoca. Traseul care ar fi prima electrificată pe o magistrală intensă. Foto: Youtube Valter Patric

În România este tare greu să mergi de plăcere cu trenul, mai ales că poți face și peste 20 de ore din Satu Mare la Mangalia. Există pasionați care călătoresc de drag cu trenul, iar unul dintre ei este Valter Patric, care a pus video-uri cu toate liniile care se găsesc în Mersul Trenurilor.

Valter Patric este economist, locuiește în Arad și are 35 de ani.

Merge cu trenul zeci de zile pe an, peste tot prin România, într-o țară unde vitezele medii sunt de 45 km/h și unde întârzierile sunt normalul, nu excepția.

Și nu doar atât: a filmat și montat peste 700 de clipuri video în călătoriile lui și le-a postat pe YouTube, arătând multe gări în paragină, puține stații modernizate, vagoane nu prea confortabile, dar și zona părăginită a gărilor din zeci de orașe.

În trei ani și trei luni a parcurs 55.000 km, mergând mai ales cu trenurile CFR Călători pe toate liniile feroviare active din țară. În acest an a parcurs peste 11.000 km, iar un week-end de final de august a fost un adevărat „maraton”, fiindcă a parcurs 1.350 km în sub 24 de ore și 2.200 km în două zile, ajungând din Arad la Suceava, apoi la Constanța și apoi înapoi la Arad. Rețeaua CFR are 10.000 km lungime.

Cea mai lungă călătorie cu același tren a fost Satu Mare - Mangalia, 19 ore, 950 km. O altă călătorie lungă a fost de la Mangalia la Sibiu, cu un tren sezonier, în acele vagoane etajate alb-albastre de la CFR Călători, vagoane mult mai potrivite pentru călătorii de una-două ore, nu pentru unele de 11 ore la preț de InterRegio.

În clipurile sale, Valter Patric arată condițiile de călătorie uneori groaznice, fie că este vorba despre bătrânele automotoare Malaxa, poreclite de unii „sicrie pe roți” sau trenurile IR de lung parcurs cu scaune uzate și WC-uri murdare. Le arată, dar s-a obișnuit cu ele și nu prea se plânge și este foarte calm. Este, cum spune el, „tolerant”, fiindcă îi place enorm să meargă cu trenul.

Citește continuarea aici.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: