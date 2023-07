Ireal! Apartament în centrul Brașovului deținut de Primărie, vândut la prețul de 723 de lei

Un apartament situat în centrul Brașovului care este deținut de Primăria orașului a fost vândut cu puțin peste 700 de lei.

Primăria municipiului Brașov este acuzată de incompetenţă şi se cere găsirea vinovaţilor pentru vânzarea, contra sumei de 723 de lei, a unui apartament din fondul locativ al oraşului, situat în zona centrală.

Informaţia, potrivit căreia SC RIAL - din subordinea Primăriei Braşov, care administrează fondul de locuinţe al municipalităţii - a vândut un apartament de două camere, bucătărie şi baie, din zona centrală, pe suma de 723 de lei, a fost făcută publică de un consilier local al PNL, Ciprian Chiricheş. Acesta a susţinut că ar fi vorba de „o faptă penală” şi a cerut primarului demiterea imediată a conducerii RIAL, scrie agerpres.ro.

Fostul chiriaş a cumpărat respectivul imobil în baza unei sentinţei judecătoreşti din februarie, după nenumărate solicitări depuse încă din 1996. Instanţa de judecată a obligat RIAL să vândă imobilul pe baza unei grile de preţuri stabilită prin lege şi, mai mult, a obligat municipalitatea să plătească cheltuielile de judecată, în cuantum de 5.000 de lei.

În replică la afirmaţiile consilierului liberal, primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, a susţinut că vina aparţine departamentului comercial şi juridic de la RIAL, care ar fi trebuit să conteste decizia instanţei.

„În prezent avem o anchetă internă tocmai pentru a determina aceste aspecte. (...) De altfel, am dispus schimbarea modului în care RIAL formulează întâmpinările. O parte din motivele pentru care pierdem aceste procese se datorează şi modului în care RIAL afirmă că toate condiţiile sunt îndeplinite, că reclamantul are dreptul să cumpere şi că RIAL nu are nimic împotrivă”, a precizat Coliban.

Foto: depositphotos.com

