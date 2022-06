Universitatea Cluj a bifat al doilea transfer al verii. Lincar a adus un atacant important

Universitatea Cluj a ajuns la o înțelegere cu Adrian Bălan, jucător plecat liber de contract de la Rapid.

Adrian Bălan, noul jucător al lui „U”. FOTO: Captură Digi Sport



Universitatea Cluj a revenit în Liga 1, după șapte ani de pauză și are obiective mărețe. Erik Lincar are ca obiectiv intrarea în play-off, dar pentru acest lucru are nevoie de jucători. Clujenii l-au transferat deja pe Andrei Pițian, iar Adrian Bălan este ca și acontat de echipa clujeană.

Adrian Bălan a jucat în 32 de meciuri din 39 pentru Rapid în sezonul trecut. El a marcat 7 goluri şi a oferit 3 pase decisive, fiind atacantul pe care giuleștenii s-au bazat în cea mai mare parte a sezonului.

„U” se reunește astăzi

Jucătorii Universității Cluj se reunesc marți, 14 iunie, în vederea noului sezon. În perioada următoare, Universitatea se va duela în mai multe meciuri amicale.

27 iunie 2022: ”U” vs FK Vojvodina Novi Sad (locul 7 în prima ligă din Serbia)

29 iunie 2022: ”U” vs TSV Hartberg (locul 11 în prima ligă din Austria)

1 iulie 2022: ”U” vs NK Osijek (locul 3 în prima ligă din Croația)

3 iulie 2022: ”U” vs NK Aluminij Kidricevo (locul 10 în prima ligă din Slovenia)

