„U” Cluj încheie stagiul de pregătire din Austria fără victorie! Înfrângere și în ultimul amical

Universitatea Cluj a pierdut trei dintre cele patru amicale disputate în stagiul de pregătire din Austria.

Universitatea Cluj are trei înfrângeri și un egal în amicalele din această vară / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

„Studenții” au cedat, prima dată, contra reprezentativei U-19 a Croației, scor 1-2.

A urmat apoi o remiză albă contra lui Ujpest (0-0). Ieri, ardelenii au pierdut scor 0-3 în fața Vojvodina, iar astăzi au încheiat seria partidelor de verificare tot cu o înfrângere, scor 0-3 contra Nyíregyháza Spartacus.

Echipa de start folosită de Cristiano Bergodi: Lefter - M. Silva, I. Cristea, Codrea, Techereș - Stanojev, Simion, Drammeh, Adams - Chukwu, Trică

Primul meci din noul sezon pentru Universitatea Cluj va avea loc joia viitoare, pe 9 iulie, atunci când alb-negrii vor juca în deplasare contra lui Dynamo Kiev, în manșa tur din primul tur preliminar pentru grupele Europa League.

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