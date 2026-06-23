Înfrângere rușinoasă pentru „U” Cluj în primul amical disputat în cantonamentul din Austria!

Universitatea Cluj a pierdut primul amical pe care l-a disputat în cantonamentul de vară din Austria, scor 1-2 contra selecționatei U-19 a Croației.

Universitatea Cluj a pierdut primul amical pe care l-a disputat în cantonamentul de vară din Austria / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Universitatea Cluj a pierdut primul amical pe care l-a disputat în această vară, scor 1-2 contra selecționatei U-19 a Croației. Codrea (81), cu o lovitură de cap, a marcat singurul gol al „șepcilor roșii”.

Pentru testul inaugural al cantonamentului, Bergodi a mizat pe două achiziții din această „fereastră” de transferuri, Poulolo și Ștefănescu, dar și pe doi jucători reveniți în alb și negru după împrumutul la alte echipe, Techereș și Ayomide.

Completată de șapte fotbaliști care au evoluat pentru echipa noastră și în stagiunea precedentă, formula de start a Universității a arătat astfel: Lefter – Mikanovic, Poulolo, Cisse, Techereș – Ayomide, Bic – Stanojev, Mendy, Ștefănescu – Trică.

Cantonamentul de la Bad Radkersburg al celor de la „U” Cluj a început pe 19 iunie și va dura până pe 3 iulie. În aceste două săptămâni „șepcile roșii” au programate patru meciuri amicale. Primul meci al „studenților” în sezonul 2026-2027 este manșa tur a primului tur din Europa League în fața celor de la Dinamo Kiev.

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